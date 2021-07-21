Ворскла вылетела в Финляндию на матч Лиги конференций против КуПС - ФОТО
Юрий Максимов взял на выездную игру 21 игрока
Фото: Ворскла
Сегодня, 21 июля "Ворскла" отправилась из столичного аэропорта "Жуляны" в Финляндию на матч в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций.
Юрий Максимов взял на выездную игру с "КуПС" 21 игрока.
Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко.
Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу.
Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль.
Нападающие: Степанюк, Эсеола.
Напомним, матч "КуПС" - "Ворскла" состоится 22 июля в Купио. Начало - 19:00 по киевскому времени. Сегодня вечером полтавчане проведут тренировку на искусственном газоне стадиона своего соперника.
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