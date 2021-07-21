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Ворскла вылетела в Финляндию на матч Лиги конференций против КуПС - ФОТО

Лига конференций
(1 голосов)

Юрий Максимов взял на выездную игру 21 игрока

Ворскла вылетела в Финляндию на матч Лиги конференций против КуПС - ФОТО

Фото: Ворскла

Новина українською

Сегодня, 21 июля "Ворскла" отправилась из столичного аэропорта "Жуляны" в Финляндию на матч в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций.

Юрий Максимов взял на выездную игру с "КуПС" 21 игрока.

Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко.

Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу.

Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль.

Нападающие: Степанюк, Эсеола.

Напомним, матч "КуПС" - "Ворскла" состоится 22 июля в Купио. Начало - 19:00 по киевскому времени. Сегодня вечером полтавчане проведут тренировку на искусственном газоне стадиона своего соперника.

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В статье: Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Fritz (Кузнецовск)
21.07.2021 в 13:02
Удачі Ворсклі!!!
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