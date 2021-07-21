Две украинские бригады арбитров будут работать на ближайших матчах Лиги конференций
Главными будут Сергей Бойко и Денис Шурман
ФК Металіст-1925
Украинские судьи будут работать на матчах второго квалификационного раунда
Главным арбитром поединка "Карабах" (Азербайджан) - "Ашдод" (Израиль), который состоится 22 июля, выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр - Петр ЛАСИК (Польша).
На матче "Уйпешт" (Венгрия) - "Вадуц" (Лихтенштейн), который также состоится 22 июля, будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
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