Максимов: Мы не играли на таких полях, поэтому, может, какой-то минус в этом был

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью (2:2) в матче против "КуПС" во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.

"Игра была агрессивная, напряженная. Обидно пропускать гол на последней минуте и упускать победу. "КуПС" хорошо контролировал мяч, комбинационная команда.

Погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был", — сказал Максимов.