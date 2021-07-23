Максимов: Мы не играли на таких полях, поэтому, может, какой-то минус в этом был
Специалист высказался о первом матче против "КуПС"
Скриншот: YouTube-канал Ворсклы
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью (2:2) в матче против "КуПС" во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.
"Игра была агрессивная, напряженная. Обидно пропускать гол на последней минуте и упускать победу. "КуПС" хорошо контролировал мяч, комбинационная команда.
Погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был", — сказал Максимов.
Напомним, что ответный матч состоится 29-го июля в Полтаве. Начало - 19:00.
Читайте такжеКуПС – Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:YouTube-канал Ворсклы
Популярное сейчас
- Шахтер ближе к чемпионству, Черноморец надолго не задержится. Превью на новый сезон УПЛ
- Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ
- Ничья Ворсклы в Финляндии, Вьюнник присоединился к Мариуполю. Главные новости за 22 июля
- Определились потенциальные соперники Ворсклы и Колоса в 3-м раунде ЛК
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prach13 (Дрогобич)
23.07.2021 в 13:08
Ответить
0
0
Tolyn77 (Донецк )
23.07.2021 в 11:41
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.07.2021 в 11:10
Ответить
0
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
23.07.2021 в 11:10
Ответить
0
-1
Не дармоед (Запорожье)
23.07.2021 в 11:02
Ответить
+2
0
lsv_80 (Киев)
23.07.2021 в 11:02
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.07.2021 в 10:58
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 10:54
Ответить
0
0
Мангол (Sumy)
23.07.2021 в 10:44
Ответить
+1
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
23.07.2021 в 10:38
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...