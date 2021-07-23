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Максимов: Мы не играли на таких полях, поэтому, может, какой-то минус в этом был

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Специалист высказался о первом матче против "КуПС"

Максимов: Мы не играли на таких полях, поэтому, может, какой-то минус в этом был

Скриншот: YouTube-канал Ворсклы

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью (2:2) в матче против "КуПС" во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.

"Игра была агрессивная, напряженная. Обидно пропускать гол на последней минуте и упускать победу. "КуПС" хорошо контролировал мяч, комбинационная команда.

Погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был", — сказал Максимов.

Напомним, что ответный матч состоится 29-го июля в Полтаве. Начало - 19:00.

Читайте такжеКуПС – Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча
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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов КуПС (Куопио)
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Комментарии (10)
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Prach13 (Дрогобич)
23.07.2021 в 13:08
Це психологія,2-1 на виізді нормаль,але вас же тиснула команда Кукс!це що?гордість де?рахунок це на другий план.Так грати в Європі не можна,потрбно показати що ми вміємо грати у фтбол!але як що ми граємо з такою командою на відбій!то краще грати дублем.
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0
0
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Tolyn77 (Донецк )
23.07.2021 в 11:41
Ну как всегда! Плохому танцору...
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0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.07.2021 в 11:10
Оштрафуйте "таке" поле...
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0
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
23.07.2021 в 11:10
какой минус,тупо в конце слили
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0
-1
Не дармоед (Запорожье)
23.07.2021 в 11:02
Отмазки,бесконечные отмазки,это самое плохое что может быть после невнятной игры(
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+2
0
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lsv_80 (Киев)
23.07.2021 в 11:02
а що потренуватися пару матчів на такому штучному полі було слабо? не знали де грати будете
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.07.2021 в 10:58
Докажи в ответке!
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0
0
Джин Тоник (R)
23.07.2021 в 10:54
Уровень игроков очень слабый.И уровень тренера-как можно при 1-2 садится в глухую защиту.Верим в другую команду в дерби с Днепром-1.Форца Ворскла!
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0
0
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Мангол (Sumy)
23.07.2021 в 10:44
клоуны
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+1
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.07.2021 в 10:38
Фінська команда на голову слабша за Ворсклу. Але полтавці на класі не здатні переграти навіть такого суперника. І це ще за сприятливих обставин - далеко не очевидного пенальті.
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+1
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