Ризнык: Наш чемпионат сильнее, чем в Финляндии
Но пока в битве ничья
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился мыслями после первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС":
"Была череда моментов, когда мяч по штрафной площади скакал, словно неукротимый. Вроде никакого хаоса не было, но финны сумели затолкать его в ворота. Но ничего, есть еще ответная игра в Полтаве. Надеемся, что в ней мы сможем добиться нужного результата.
Много ли хлопот доставили финны? Не особо. Наш чемпионат посильнее, чем в Финляндии. Тем не менее, этот фактор мы во внимание не брали, настраиваясь на игру с соперником самым серьезным образом. “КуПС” – хорошая команда, сыгранная", - сказал Ризнык.
Напомним, что первая встреча между "Ворсклой" и "КуПС" завершилась вничью со счетом 2:2 на поле в Финляндии. Следующий матч запланирован на четверг, 29 июля, в Полтаве.
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