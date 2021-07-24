Ризнык: Наш чемпионат сильнее, чем в Финляндии

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился мыслями после первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС":

"Была череда моментов, когда мяч по штрафной площади скакал, словно неукротимый. Вроде никакого хаоса не было, но финны сумели затолкать его в ворота. Но ничего, есть еще ответная игра в Полтаве. Надеемся, что в ней мы сможем добиться нужного результата.

Много ли хлопот доставили финны? Не особо. Наш чемпионат посильнее, чем в Финляндии. Тем не менее, этот фактор мы во внимание не брали, настраиваясь на игру с соперником самым серьезным образом. “КуПС” – хорошая команда, сыгранная", - сказал Ризнык.