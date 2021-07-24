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Ризнык: Наш чемпионат сильнее, чем в Финляндии

Лига конференций
(1 голосов)

Но пока в битве ничья

Ризнык: Наш чемпионат сильнее, чем в Финляндии

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился мыслями после первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против финского "КуПС":

"Была череда моментов, когда мяч по штрафной площади скакал, словно неукротимый. Вроде никакого хаоса не было, но финны сумели затолкать его в ворота. Но ничего, есть еще ответная игра в Полтаве. Надеемся, что в ней мы сможем добиться нужного результата.

Много ли хлопот доставили финны? Не особо. Наш чемпионат посильнее, чем в Финляндии. Тем не менее, этот фактор мы во внимание не брали, настраиваясь на игру с соперником самым серьезным образом. “КуПС” – хорошая команда, сыгранная", - сказал Ризнык.

Напомним, что первая встреча между "Ворсклой" и "КуПС" завершилась вничью со счетом 2:2 на поле в Финляндии. Следующий матч запланирован на четверг, 29 июля, в Полтаве.

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В статье: Дмитрий Ризнык КуПС (Куопио)
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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.07.2021 в 16:15
Давайте обосритесь теперь дома
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+1
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
24.07.2021 в 16:01
2:2 поки.
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0
0
Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 15:57
смешно)))Видели всё
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+1
-1


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