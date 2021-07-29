КуПС сразу же отыгрывается в матче с Ворсклой. ВИДЕО гола

Джордан Себбан сравнивает счет сразу после гола полтавчан. Счет 1-1.

Удо прорвался по правому флангу, обыграв Якубу и Бондаренко. Прострел с правого края штрафной. Рикошет срезал мяч на линию под удар Себбану. Джордан выстрелил в девятку - 1:1!

Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.