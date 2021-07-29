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КуПС сразу же отыгрывается в матче с Ворсклой. ВИДЕО гола

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Фины не отступят так легко

КуПС сразу же отыгрывается в матче с Ворсклой. ВИДЕО гола

Фото: ФК КуПС

UA-Футбол
Новина українською

Джордан Себбан сравнивает счет сразу после гола полтавчан. Счет 1-1.

Удо прорвался по правому флангу, обыграв Якубу и Бондаренко. Прострел с правого края штрафной. Рикошет срезал мяч на линию под удар Себбану. Джордан выстрелил в девятку - 1:1!

Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 20:28
Ворскла вже хвилин 12 веде 2-1.)
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