КуПС сразу же отыгрывается в матче с Ворсклой. ВИДЕО гола
Фины не отступят так легко
Фото: ФК КуПС
Джордан Себбан сравнивает счет сразу после гола полтавчан. Счет 1-1.
Удо прорвался по правому флангу, обыграв Якубу и Бондаренко. Прострел с правого края штрафной. Рикошет срезал мяч на линию под удар Себбану. Джордан выстрелил в девятку - 1:1!
Первый матч закончился со счетом 2:2. Полтавчанам необходимо побеждать, так как правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не действует.
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 20:28
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