  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. “Сборная не обыграла ни Финнов, ни Казахстан” – тренер “Колоса” вступился за “Ворсклу”
В тренде

“Сборная не обыграла ни Финнов, ни Казахстан” – тренер “Колоса” вступился за “Ворсклу”

Лига конференций
(2 голосов)

Сегодня прошла пресс-конференция Руслана Костышина и Евгения Волынца

“Сборная не обыграла ни Финнов, ни Казахстан” – тренер “Колоса” вступился за “Ворсклу”

Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен

Новина українською

Тренеру “Колоса” Руслану Костышину не понравилась волна хейта в сторону “Ворсклы”. Своим мнением об уровне команд он поделился во время пресс-конференции перед игрой с “Шахтёром” из Караганды.

“Не надо недооценивать страны. Много грязи вылилось на команду Ворсклы, но далеко можно не ходить: сборная Украины не обыграла ни Финнов, ни Казахстан. Все научились играть в футбол. Мне было неприятно, что столько грязи вылилось на них”.

Матч пройдет в 21:00 на домашнем стадионе “Колоса” в Ковалёвке. Ответный матч пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Костышин Шахтер (Караганды) Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
koloskovalivka

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
04.08.2021 в 22:12
Вступив в гівно а не вступився за збірну.
Ответить
0
0
SiriuS (Сребное)
04.08.2021 в 21:51
Сколько жыву столько и слышу эти отмазки о том что мяч круглый, и все научились играть. А в финале всегда играют команды из топ стран
Ответить
+2
-1
avatar
palmotron (Бровари)
04.08.2021 в 22:01
Жи и Ши, пиши с буквой И))
Ответить
+2
0
vlotko (Броди)
04.08.2021 в 21:43
Готує грунт для своєї участі. Збірна зіграла у нічию, а не програла, є ще другі матчі і це турнір, а не гра на виліт. Так що з Колосом все ясно.
Ответить
+7
-2
avatar
Romerik (YNWA)
04.08.2021 в 21:32
Уже подстелил себе соломки.. Даже не сомневаюсь в вылете.
Ответить
+6
-1
avatar
palmotron (Бровари)
04.08.2021 в 22:00
Ахахаха) 100%
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
04.08.2021 в 21:27
ой бл......э , скажите этому тренеру эксперту, что фины играют все за рубежом , а не в своем чемпионате, в то время, как у нас почти вся сборная - местный чемпионат. Костышин выкрикнул абсолютно не разобравшись в теме. Вот так наши тренера и готовятся к матчам в еврокубках , а потом отмазы лепят и друг друга выгораживают
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...