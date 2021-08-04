“Сборная не обыграла ни Финнов, ни Казахстан” – тренер “Колоса” вступился за “Ворсклу”
Сегодня прошла пресс-конференция Руслана Костышина и Евгения Волынца
Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен
Тренеру “Колоса” Руслану Костышину не понравилась волна хейта в сторону “Ворсклы”. Своим мнением об уровне команд он поделился во время пресс-конференции перед игрой с “Шахтёром” из Караганды.
“Не надо недооценивать страны. Много грязи вылилось на команду Ворсклы, но далеко можно не ходить: сборная Украины не обыграла ни Финнов, ни Казахстан. Все научились играть в футбол. Мне было неприятно, что столько грязи вылилось на них”.
Матч пройдет в 21:00 на домашнем стадионе “Колоса” в Ковалёвке. Ответный матч пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.
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Источник:koloskovalivka
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