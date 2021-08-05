Колос - Шахтёр Караганда 0:0. Видеообзор матча
Ковалёвцы возвращаются в еврокубки
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
Сегодня в Ковалёвке Киевской области впервые в истории прозвучал свисток о старте еврокубкового матча. Местный "Колос" принимал карагандинский "Шахтёр" из Казахстана.
Первая половина встречи завершилась без голов, хотя голевых моментов, пожалуй, больше было именно у гостевого коллектива. Главным событием второго тайма стала вторая жёлтая карточка защитника гостей Давида Атанаскоски. Однако воспользоваться преимуществом родных трибун или удалением у соперника на последних минутах четвёртая команда УПЛ не смогла - ничья.
Напомним, что ответная встреча состоится в ближайший вторник в Казахстане.
События добавляются в обзор как только они появляются от поставщика данных.
Лига конференций. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Колос" (Ковалёвка, Украина) - "Шахтёр" (Караганда, Казахстан) 0:0
Удаление: Атанаскоски 76 (Шахтёр)
Удаление Атанаскоски
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