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Колос - Шахтёр Караганда 0:0. Видеообзор матча

Лига конференций
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Ковалёвцы возвращаются в еврокубки

Колос - Шахтёр Караганда 0:0. Видеообзор матча

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Сегодня в Ковалёвке Киевской области впервые в истории прозвучал свисток о старте еврокубкового матча. Местный "Колос" принимал карагандинский "Шахтёр" из Казахстана.

Первая половина встречи завершилась без голов, хотя голевых моментов, пожалуй, больше было именно у гостевого коллектива. Главным событием второго тайма стала вторая жёлтая карточка защитника гостей Давида Атанаскоски. Однако воспользоваться преимуществом родных трибун или удалением у соперника на последних минутах четвёртая команда УПЛ не смогла - ничья.

Напомним, что ответная встреча состоится в ближайший вторник в Казахстане.

События добавляются в обзор как только они появляются от поставщика данных.

Лига конференций. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Колос" (Ковалёвка, Украина) - "Шахтёр" (Караганда, Казахстан) 0:0
Удаление: Атанаскоски 76 (Шахтёр)

Удаление Атанаскоски

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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