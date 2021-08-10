Без Петрова и Лысенко. Известен состав Колоса на матч с Шахтером в Лиге Конференций

Во вторник, 10 августа, коваливский "Колос" сыграет матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против "Шахтера" из Караганды.

Известен состав, который Руслан Костышин выставил на игру.

"Колос": Волынец - Золотов, Павловец, Новак, Черноморец - Богданов, Милько (К) - Костышин, Диего, Ильин - Ситчинава Резерв: Маханьков, Ром, Петров, Сакив, Гавриш, Задоя, Нгамба, Нуриев, Чурко, Лысенко

Напомним, матч "Шахтер" - "Колос" начнется в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция матча. Первая игра между этими соперниками завершилась со счетом 0:0.