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Без Петрова и Лысенко. Известен состав Колоса на матч с Шахтером в Лиге Конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Руслан Костышин сделал свой выбор

Без Петрова и Лысенко. Известен состав Колоса на матч с Шахтером в Лиге Конференций

фото - Колос Ковалівка

Новина українською

Во вторник, 10 августа, коваливский "Колос" сыграет матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против "Шахтера" из Караганды.

Известен состав, который Руслан Костышин выставил на игру.

"Колос": Волынец - Золотов, Павловец, Новак, Черноморец - Богданов, Милько (К) - Костышин, Диего, Ильин - Ситчинава

Резерв: Маханьков, Ром, Петров, Сакив, Гавриш, Задоя, Нгамба, Нуриев, Чурко, Лысенко

Напомним, матч "Шахтер" - "Колос" начнется в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция матча. Первая игра между этими соперниками завершилась со счетом 0:0.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Лига конференций
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Комментарии (1)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
10.08.2021 в 16:21
Віри ані на грам. Якщо грають у Європі як перелякані вівці, то у такої команди нема майбутнього. Прогноз - беззаперечна поразка переляконого Колоса
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