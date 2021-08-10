Провальные 11-метровые. Появилось видео серии пенальти матча Шахтёр Караганда - Колос
Один из четырёх ударов
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
Ковалёвский "Колос" вылетел из еврокубков на стадии третьего квалификационного раунда. Команда Руслана Костышина уступила карагандинскому "Шахтёру". Обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0, а победителя и неудачника стадии соперники определили в серии 11-метровых.
Их лучше пробили казахи, которые реализовали три своих возможности. Из четырёх ударов украинского коллектива успешными оказалась только одна.
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poni74 (Харьков)
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Полiccя (Житомир)
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Golfik25 (Киев)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
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