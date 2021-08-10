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Провальные 11-метровые. Появилось видео серии пенальти матча Шахтёр Караганда - Колос

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Один из четырёх ударов

Провальные 11-метровые. Появилось видео серии пенальти матча Шахтёр Караганда - Колос

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Ковалёвский "Колос" вылетел из еврокубков на стадии третьего квалификационного раунда. Команда Руслана Костышина уступила карагандинскому "Шахтёру". Обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0, а победителя и неудачника стадии соперники определили в серии 11-метровых.

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Их лучше пробили казахи, которые реализовали три своих возможности. Из четырёх ударов украинского коллектива успешными оказалась только одна.

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Комментарии (7)
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poni74 (Харьков)
10.08.2021 в 21:58
Печаль-печальная
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Полiccя (Житомир)
10.08.2021 в 21:42
Нафіга такі команди як колос і ворскла взагалі виходять в єврокубки ? Стидоба
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0
0
balamyt (Boston)
10.08.2021 в 21:29
Привет Костышину от Селезнева..Женя хоть пенали бил без осечек..Больше не лезте в ЕВРО кубки...Это не Ваше ...импо..тенты.
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+1
-2
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alex.belogubko (одесса)
10.08.2021 в 21:26
Колхоз есть колхоз--минус Ворскла -Колос кто следующий --хорошо что вылетают сразу
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0
0
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Крестоносец (Полтава)
10.08.2021 в 21:20
Ну вот... (((
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Golfik25 (Киев)
10.08.2021 в 21:07
Даже школьники уверенней бьют пенали..
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
10.08.2021 в 20:52
Колос. вам не місце на фут.полі а на звичайному полі,зернові косити.
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-1


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