Провальные 11-метровые. Появилось видео серии пенальти матча Шахтёр Караганда - Колос

Ковалёвский "Колос" вылетел из еврокубков на стадии третьего квалификационного раунда. Команда Руслана Костышина уступила карагандинскому "Шахтёру". Обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0, а победителя и неудачника стадии соперники определили в серии 11-метровых.

Их лучше пробили казахи, которые реализовали три своих возможности. Из четырёх ударов украинского коллектива успешными оказалась только одна.