ЛК. Команда Развана Луческу спасается дома, веселый матч Витесса и Андерлехта без Михайличенко
Первые матчи раунда плей-офф
УЕФА
Раунд плей-офф квалификации Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22-а игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители окажутся в группе Лиги конференций; побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год.
Первые матчи дня состоялись раньше. Результаты – ЗДЕСЬ >>>
"Андерлехт" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды) 3:3
Голы: Раман 10, Раман 34, Версхарен 90 - Даса 31, Фредериксен 46, Тананне 72
Классный матч, конкурентная битва. Обе команды представляют наших конкурентов в Таблице коэффициентов, поэтому болеть здесь можно было просто за красивый футбол. И он победил. "Витесс" ближе к общему успеху, ведь второй матч сыграет дома. Но это не определяющее обстоятельство.
Богдан Михайличенко просидел весь матч в резерве "Андерлехта", а Рафаелов на последних минутах еще и не реализовал пенальти.
ПАОК (Греция) - "Риека" (Хорватия) 1:1
Голы: Калешиц (90+4) автогол - Лепиньица 33
У ПАОКа и на предыдущем этапе отбора были проблемы, но удалось пройти "Богемианс" по сумме двух матчей. Тогда было поражение в гостях и победа дома. А сейчас в родных стенах получилось спастись лишь благодаря автоголу на 90+4-й минуте. Уверенности команда Развана Луческу не излучает, но еще есть шанс все изменить.
"Ренн" (Франция) - "Русенборг" (Норвегия) 2:0
Голы: Агер 15, Гирасси 85
Один из немногих представителей топ-чемпионата на этой стадии Лиги конференций. "Ренн" победил "Русенборг" без разгрома, но игра не оставила сомнений относительно расклад сил – французы мощнее. Поэтому ожидать сюрпризов в Норвегии особо и не приходится.
"Сивасспор" (Турция) - "Копенагаген" (Дания) 1:2
Голы: Джеймс 59 - Дикс 55, Винд 60
В прошлом году "Копенгаген" сенсационно вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив обидчику "Колоса" "Риеке". Сейчас старые ошибки датчане повторять не намерены. Первый тайм ушел на разведку, а со старта второго понеслось. "Сивасспор" хоть и забил один гол, но общее преимущество осталось на стороне команды Давида Хочолавы. "Экс-горняк" сыграл целый поединок, как и Ларри Кайоде в составе турецкого представителя.
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Эльфсборг" (Швеция) 5:0
Голы: Синистерра 25, Джаханбахш 30, Синистерра 37, Синистерра 48, Линсен 59
Удаления: Бейлов 80 ("Фейеноорд", прямая красная) - Хольст 61 ("Эльфсборг", две желтые)
"Фейеноорд" едва не вылетел на одной из предыдущих стадий турнира от представителя Косово (0:0 и 3:2, хотя по ходу матча нидерландцы проигрывали 1:2). Но после этого – без осечек. Дважды по 3:0 над "Люцерном", и вот сейчас разгром "Эльфсборга".
Только чудо может помешать "Фейеноорду" пройти в группу. Отмечаем этот момент как важный для Украины в борьбе за позиции Таблицы коэффициентов. Нидерланды – наш конкурент.
"Яблонец" (Чехия) - "Жилина" (Словакия) 5:1
Голы: Кратохвил 10, Кратохвил 22, Долежал 41, Поважанец 45+1, Мартинец 90 - Джибрил 75
Чехия против Словакии – как-никак, принципиальное противостояние. Но силы явно не равны. "Жилина" без боя сдалась "Яблонцу" и одной ногой оказалась над пропастью. Все закономерно – хозяева были лучше.
"Пасуш де Феррейра" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:0
Гол: Лукас Силва 45
"Тоттенхэм" привез в Португалию не основной состав, далеко не основной. Представителей АПЛ трудно было заставить ответственно играть в Лиге Европы, а тут какая-то Лига конференций... Неудивительно, что "шпоры" проиграли, не удивительно, если вообще не выйдут в группу. Хотя сегодня "Тоттенхэм" владел мячом более 58 процентов игрового времени, провел более 140 атак, из которых 87 – с обострением. Вроде и неплохо, но результат никакой.
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