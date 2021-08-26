ЛК. Эпичное возвращение Харри Кейна и убедительный Карабах

Сегодня проходят последние ответные матчи последнего раунда Лиги конференций. Про результаты противостояний, начавшихся после 20:30, читайте здесь.

Лига Конференций, отборочный этап

Стыковые матчи, ответные игры

Блумфилд, Тель-Авив

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Шахтёр" Караганда (Казахстан) 2:0 (Общий счёт – 4:1)

Голы: Нахмиас (18), Глазер (40)

"Маккаби" Тель-Авив успешно квалифицировался в групповой этап Лиги Конференций. Самый титулованный клуб израильского футбола нанёс повторное поражение "Шахтёру" из Караганды, отправив "горняков" домой ни с чем.

Результат на арене "Блумфилд" был сделан в первом тайме – отличились центрбек Нахмиас и хавбек Глазер. Имея общий перевес в 3 мяча, "Маккаби" хладнокровно довёл игру до финального свистка.

Гент Стэдиум, Гент

"Гент" (Бельгия) – "Ракув" (Польша) 3:0 (общий счёт 3:1)

Голы: Тиссудали (45+1), Оджиаджа-Офоэ (70), де Сар (72)

"Гент" сенсационно уступил в первом матче оппонентов в Польше, но в ответном поединке был непоколебим. Тиссуали сравнял общий счёт перед самым перерывом голом в компенсированное время. Во втором тайме всё решил быстрый дуплет от полузащитников "буйволов" Оджиджи-Офоэ и де Сара – в отрезок с 70 по 72 минуту они обеспечили своей команде проход дальше.

Риека, Риека

"Риека" (Хорватия) – "ПАОК" (Греция) 0:2 (общий счёт – 1:3)

Голы: Эль-Каддури (12), Мург (80)

"Риека" в родных стенах уступила "ПАОКу", оставив путёвку в групповой раунд новосозданного турнира грекам. Сегодня неприятности хорватам принёс левый край соперника. Левый вингер Эль-Каддури оперативно вывел свою команду вперёд на 11-й минуте матча, а вышедший вместо него Томас Мург удвоил перевес "ПАОКа".

Макдэйрмид Парк, Перт

"Сент-Джонсон" (Шотландия) – "ЛАСК" (Австрия) 0:2 (общий счёт – 1:3)

Голы: Балич (72), Рагуж (85, пен)

Удаления: Вузерспун (76), Руни (84)

"ЛАСК" оправдал статус фаворита в ответной игре против "Сент-Джонсона". После ничьи в первом матче соперники проводили напряженную игру, но в конце концов у шотландцев сдали нервы. Балич вывел "ЛАСК" вперёд на 72-й минуте, после чего "Сентт-Джонсон" начал истерить – удаления заработали Вузерспун и Руни, оставив своих перед невыполнимой задачей – отыгрываться вдевятером. Ещё и с 0:2, ведь однофамилец великого форварда МЮ на прощание привёз пенальти.

Тоттенхэм Стэдиум, Лондон

"Тоттенхэм" (Англия) – "Пасуш" (Португалия) 3:0 (общий счёт – 3:1)

Голы: Кейн (9, 35), Ло Чельсо (70)

Питтодри, Абердин

"Абердин" (Шотландия) – "Карабах" (Азербайджан) 1:3 (общий счёт – 1:4)

Голы: Фергюсон (90+2, пен) – Байрамов (8), Кади (18), Зубир (72)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Флора" (Эстония) 0:1 (общий счёт – 2:5)

Гол: Саппинен (57)