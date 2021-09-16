Экс-тренер Зари: Не стал бы называть луганчан фаворитами матча с Будё-Глимт

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Коваль поделился ожиданиями от предстоящего матча луганчан с "Будё-Глимт" в Лиге конференций.

"Будё-Глимт" — команда своеобразная. Атакует большими силами, часто подключаются в наступление крайние защитники, но, что любопытно - со смещениями в центр.

Сегодняшний соперник "Зари" — с отличными физическими кондициями, что позволяет при потере мяча своевременно возвращаться к своей штрафной площадке. Кстати, приблизительно в таком же ключе действует и "Заря", с быстрыми перемещения в передней линии. Много будет зависеть от домашних заготовок, хотя можно предвидеть, что сегодня станем свидетелями результативного противостояния.

Я бы не стал называть "Зарю" фаворитом поединка. В последнее время уровень футбола в европейских странах заметно выровнялся благодаря продуманной работе со сменой, развитой инфраструктурой. Вот и в составе норвежцев — нет "звезд", но они хорошо обучены, каждый из них четко знает свой маневр.

Что касается "Зари", то пока она еще не вышла на свой привычный уровень. Я это объясняю уходом системообразующих игроков - Юрченко, Иванисени, Абу-Ханны, отсутствие которых чувствуется. Однако я настроен оптимистично.

Нужно еще немного времени, новички впишутся в командную структуру и все встанет на свои места. Кстати, похожая ситуация была и летом 2020 года, когда "Зарю" покинули Михайличенко, Леднев и Тымчик", - сказал Коваль.