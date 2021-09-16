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Экс-тренер Зари: Не стал бы называть луганчан фаворитами матча с Будё-Глимт

Лига конференций
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Юрий Коваль высказался о предстоящем матче "Зари" в ЛК

Экс-тренер Зари: Не стал бы называть луганчан фаворитами матча с Будё-Глимт

zarya-lugansk.com

Новина українською

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Коваль поделился ожиданиями от предстоящего матча луганчан с "Будё-Глимт" в Лиге конференций.

"Будё-Глимт" — команда своеобразная. Атакует большими силами, часто подключаются в наступление крайние защитники, но, что любопытно - со смещениями в центр.

Сегодняшний соперник "Зари" — с отличными физическими кондициями, что позволяет при потере мяча своевременно возвращаться к своей штрафной площадке. Кстати, приблизительно в таком же ключе действует и "Заря", с быстрыми перемещения в передней линии. Много будет зависеть от домашних заготовок, хотя можно предвидеть, что сегодня станем свидетелями результативного противостояния.

Я бы не стал называть "Зарю" фаворитом поединка. В последнее время уровень футбола в европейских странах заметно выровнялся благодаря продуманной работе со сменой, развитой инфраструктурой. Вот и в составе норвежцев — нет "звезд", но они хорошо обучены, каждый из них четко знает свой маневр.

Что касается "Зари", то пока она еще не вышла на свой привычный уровень. Я это объясняю уходом системообразующих игроков - Юрченко, Иванисени, Абу-Ханны, отсутствие которых чувствуется. Однако я настроен оптимистично.

Нужно еще немного времени, новички впишутся в командную структуру и все встанет на свои места. Кстати, похожая ситуация была и летом 2020 года, когда "Зарю" покинули Михайличенко, Леднев и Тымчик", - сказал Коваль.

Напомним, уже сегодня, 16 сентября "Заря" сыграет с "Будё-Глимт" в Норвегии. Начало - в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Коваль Будё-Глимт
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Комментарии (4)
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Prach13 (Дрогобич)
16.09.2021 в 15:06
Де можна дивитися цю гру?
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+1
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2021 в 15:19
Наразі наші "патріоти" так дбають про вболівальників, що показують український футбол на російських сайтах...
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старий фан (Рівне)
16.09.2021 в 16:01
Тяжко гроші віддати за перегляд футболу, краще сісти на піратський сайт взяти пиво і до пива (сума якраз буде більше за передплату одного матчу на МЕГОГО)? Патрійоти своїх клубів це ті хто на стад йде зайцями і дивиться піратські сайти, а потім сильніше всіх кричить, що проти олігархів у клубах. То дай заробити клубу через трансляції.
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Siren05 (Мариуполь)
16.09.2021 в 15:44
Посмотреть нельзя, но зато можно хорошо прослушать :) "Верной дорогой идёте, товарищи!" ( Назад в будущее! )
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