Экс-тренер Зари: Не стал бы называть луганчан фаворитами матча с Будё-Глимт
Юрий Коваль высказался о предстоящем матче "Зари" в ЛК
zarya-lugansk.com
Бывший главный тренер "Зари" Юрий Коваль поделился ожиданиями от предстоящего матча луганчан с "Будё-Глимт" в Лиге конференций.
"Будё-Глимт" — команда своеобразная. Атакует большими силами, часто подключаются в наступление крайние защитники, но, что любопытно - со смещениями в центр.
Сегодняшний соперник "Зари" — с отличными физическими кондициями, что позволяет при потере мяча своевременно возвращаться к своей штрафной площадке. Кстати, приблизительно в таком же ключе действует и "Заря", с быстрыми перемещения в передней линии. Много будет зависеть от домашних заготовок, хотя можно предвидеть, что сегодня станем свидетелями результативного противостояния.
Я бы не стал называть "Зарю" фаворитом поединка. В последнее время уровень футбола в европейских странах заметно выровнялся благодаря продуманной работе со сменой, развитой инфраструктурой. Вот и в составе норвежцев — нет "звезд", но они хорошо обучены, каждый из них четко знает свой маневр.
Что касается "Зари", то пока она еще не вышла на свой привычный уровень. Я это объясняю уходом системообразующих игроков - Юрченко, Иванисени, Абу-Ханны, отсутствие которых чувствуется. Однако я настроен оптимистично.
Нужно еще немного времени, новички впишутся в командную структуру и все встанет на свои места. Кстати, похожая ситуация была и летом 2020 года, когда "Зарю" покинули Михайличенко, Леднев и Тымчик", - сказал Коваль.
Напомним, уже сегодня, 16 сентября "Заря" сыграет с "Будё-Глимт" в Норвегии. Начало - в 22:00.
Популярное сейчас
- Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
- ВИДЕО как Месси, Неймар и Мбаппе впервые сыграли вместе за ПСЖ, но это был почти провал
- Вернидуб шокировал Шахтёр, битва Ливерпуля и Милана, награда Реброва. Главные новости за 15 сентября
- Буде-Глимт - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО