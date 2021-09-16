ЛК. Ренн – Тоттенхэм 2:2. Хейбьерг спас шпор от второго поражения кряду
Результативная ничья на "Роазон Парк"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Конференций. Группа G, 1-й тур
Ренн, "Роазон Парк"
"Ренн" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Тэ (23), Лаборд (71) – Баде (11, автогол), Хейбьерг (76)
"Ренн": Сален – Трюффер (Мелинг, 79), Баде, Агерд, Траоре – Бурижо, Сантамария, Тэ – Сулемана, Гирасси (Тель, 90+2), Лаборд
"Тоттенхэм": Голлини – Дэвис, Танганга, Родон, Доэрти – Ндомбеле (Алли, 79), Скипп – Хиль, Моура (Скарлетт, 54), Бергвейн (Хейбьерг, 30) – Кейн (Эмерсон, 53)
Предупреждение: Хиль (82)
"Ренн" и "Тоттенхэм" провели неожиданно результативный матч. Французская команда на старте кампании имеют проблемы в атаке из-за слишком большого числа новичков (3 гола в 5 матчах), в то время как для нового менеджера "шпор" Нуну Санту нет счёта лучше 1:0. Но в сегодняшнем поединке на "Роазон Парк" обе команды прорвало, хоть и не без грубых ошибок обоих сторон.
Никто сегодня не хотел проигрывать – на выходных оба соперника проиграли в своих чемпионатах и никак не хотели продлевать серию неудач. Поэтому динамика в игре появлялась лишь в отрезки, когда кто-то был вынужден идти вперёд отыгрываться. Но как только паритет восстанавливался, оппоненты снова успокаивались и отказывались от всяческих рисков.
Впервые команды обменялись голами в первой половине первого тайма. Ндомбеле начал редкий контрвыпад "шпор", сохранив мяч в тяжелой ситуации, дальше атаку развил Кейн, выведя Моуру на оперативный простор. Лукас простреливал в центр, но защитник хозяев Лоик Баде неудачно срезал мяч в свои ворота. "Ренн" резко пошёл вперёд и оперативно отыгрался. Флавьен Тэ здорово обыгрался в стеночку с Гирасси, и нанёс обводящий удар из-за пределов штрафной – Голлини был бессилен.
Второе оживление в игре произошло уже в последнюю 20-минутку, и тут к Голлини вопрос уже имеются. Мяч хозяев организовали двое летних новичков. Сулемана бил издали, после чего кипер "шпор" неудачно выбил мяч прямо на ногу набежавшему Лаборду – четвертый гол Гаэтана в сезоне и первый за новую команду. "Тоттенхэм" 5 минут попыхтел в атаке и организовал ответный. Хейбьерг неожиданно подключился в штрафную вторым темпом и установил окончательный счёт в матче. На этом соперники откровенно согласились на ничью.
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