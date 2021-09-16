2:0. Будё удвоил преимущество над Зарёй – Видео
Привет из Норвегии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Будё Глимт" забил второй мяч в матче первого тура Лиги конференций с "Зарёй".
Ола Солбаккен на 49 минуте подобрал передачу и без раздумий пробил под перекладину. Такие не берутся – 2:0.
Пока что Украинские команды заработали в еврокубках всего одно очко.
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