3:1. Заря всё-таки забивает гол и сокращает отставание от Будё-Глимта до 2 мячей – Видео

"Заря" забивает свой гол и сокращает отставание от "Будё-Глимта" до 2 мячей. Напомним, что в этом сезоне правило выездного гола не действует.

На 90+1 минуте Кристиан Даниэль Даль Белло Фагундес отдал передачу на Артема Громова, который заметил, что вратарь "Будё" вышел из ворот, и перекинул голкипера – 3:1.

Пока что Украинские команды заработали в еврокубках всего одно очко.