3:1. Заря всё-таки забивает гол и сокращает отставание от Будё-Глимта до 2 мячей – Видео
1 удар в створ – 1 гол
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Заря" забивает свой гол и сокращает отставание от "Будё-Глимта" до 2 мячей. Напомним, что в этом сезоне правило выездного гола не действует.
На 90+1 минуте Кристиан Даниэль Даль Белло Фагундес отдал передачу на Артема Громова, который заметил, что вратарь "Будё" вышел из ворот, и перекинул голкипера – 3:1.
Пока что Украинские команды заработали в еврокубках всего одно очко.
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