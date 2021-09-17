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Севидов: Думаю, Скрипник уже готов к уходу из Зари, но в этом вопросе все не так просто

Лига конференций
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Сам тренер уйти не может, а увольнять его особо не за что

Севидов: Думаю, Скрипник уже готов к уходу из Зари, но в этом вопросе все не так просто

Фото: ФК Заря

Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов ответил на вопрос о том, не пора ли главному тренеру "Зари" Виктору Скрипнику сменить команду. Напомним, что вчера луганчане в очередной раз проиграли в еврокубках, уступив норвежскому "Буде-Глимту" (1:3).

"Скрипник – человек, который очень много анализирует. Наверное, он сейчас понимает, что, наверное, не может больше дать этой команде драйва, который он дал во время своего прихода. Вспомните, на каком энтузиазме тогда играла команда, с какими горящими глазами. Сейчас я такого не вижу. Конечно, во многом это зависит и от тренера.

Я думаю, что Виктор будет востребованным тренером. Но есть много нюансов. У него действующий контракт, он не может просто так уйти, потому что предвидена компенсация. Уволить его тоже не получится. За что его увольнять? За то, что не укрепили команду и потеряли минимум половину лидеров? Ситуация очень щекотливая.

Я думаю, что Виктор уже готов к уходу из "Зари", но мне тяжело предположить, как все сложится на самом деле. Я пока не вижу провала. Проиграли, да. А "Шахтер" проиграл в Тирасполе, но никто же не говорит об отставке Де Дзерби", - сказал Севидов.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Виктор Скрипник
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Источник:
Трибуна

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