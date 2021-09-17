Севидов: Думаю, Скрипник уже готов к уходу из Зари, но в этом вопросе все не так просто
Сам тренер уйти не может, а увольнять его особо не за что
Фото: ФК Заря
Известный украинский тренер Александр Севидов ответил на вопрос о том, не пора ли главному тренеру "
"Скрипник – человек, который очень много анализирует. Наверное, он сейчас понимает, что, наверное, не может больше дать этой команде драйва, который он дал во время своего прихода. Вспомните, на каком энтузиазме тогда играла команда, с какими горящими глазами. Сейчас я такого не вижу. Конечно, во многом это зависит и от тренера.
Я думаю, что Виктор будет востребованным тренером. Но есть много нюансов. У него действующий контракт, он не может просто так уйти, потому что предвидена компенсация. Уволить его тоже не получится. За что его увольнять? За то, что не укрепили команду и потеряли минимум половину лидеров? Ситуация очень щекотливая.
Я думаю, что Виктор уже готов к уходу из "Зари", но мне тяжело предположить, как все сложится на самом деле. Я пока не вижу провала. Проиграли, да. А "Шахтер" проиграл в Тирасполе, но никто же не говорит об отставке Де Дзерби", - сказал Севидов.
Популярное сейчас
- Награда за победу. Стала известна сумма премиальных Шерифу за матч с Шахтером
- Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом
- Богачук нокаутом оформил 20-ю победу в карьере
- Буде-Глимт – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО