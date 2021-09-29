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Моуриньо: Заря может поставить нас в затруднительное положение

Лига конференций
(1 голосов)
Моуриньо: Заря может поставить нас в затруднительное положение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги конференций с "Зарей".

"Я играл выездной матч с "Зарей" в декабре, несколько лет назад (во главе "МЮ", - прим.), и вы можете себе представить, какими были условия. Сейчас условия хорошие, я еще не видел поле, но и оно в порядке. Температура идеальная.

Мы видели игры, которые "Заря" сыграла в Лиге Европы против "Буде Глимт" и основные игры в Украине. Не знаю, будут ли они менять свою игру завтра, но они всегда играли 4-4-2, причем действовали очень организованно. С точки зрения организации игры "Заря" может поставить нас в затруднительное положение.

Мотивация для Лиги конференций? Она присутствует всегда. Если вы спросите, предпочту ли я выиграть Лигу чемпионов или Лигу конференций, я не буду кривить душой и скажу, что Лига чемпионов в приоритете. Но мы играем в Лиге конференций, и значит мы должны попытаться выиграть ее. Постараемся выиграть завтра, чтобы как можно раньше оформить выход из группы.

Сейчас в каждой стране каждая команда имеет потенциал и организацию. Нельзя говорить о больших различиях, которые были годы назад. У меня есть опыт игр в Украине. С "Ромой" будет 4-й раз – победа здесь никогда не давалась легко. С "Интером" мы победили на последних минутах, с "Челси" была ничья, с "Юнайтед" мы победили 1:0. "Заря" хорошо организована, они прекрасно знают, что делать и как играть, так что легко завтра не будет.

Ротация? У меня нет концепции основного и резервного состава. Я не собираюсь менять много игроков. Нам нужно дать отдых некоторым исполнителям и дать возможности тем, кто играет меньше. В любом случае, завтра на поле будет сильная команда, перед которой стоит задача выиграть эту игру", - сказал Моуриньо.

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В статье: Заря (Луганск) Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
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Комментарии (5)
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Morphyk7 (Черновцы)
30.09.2021 в 01:02
Не смейте, я с минус 1 поставил. Ставьте полуоснову хотя бы
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 00:11
плати и всё будет норма а то будут сопротивляться--они всем сдают игры за аплодисменты
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 00:02
Чем это? Бутерброды вам вынесет в средине тайма или что??
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0
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prostors (Вольногорск)
29.09.2021 в 23:57
"Моуриньо: Заря может поставить нас в затруднительное положение". ...Ну это вряд ли.
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:56
Это чем ?? На табло цифры кончатся для забитых голов??
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+2
0


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