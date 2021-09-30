  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Скрипник: Игра покажет, как Моуриньо будет себя вести. Надо будет – порубимся
В тренде

Скрипник: Игра покажет, как Моуриньо будет себя вести. Надо будет – порубимся

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Особенный приезжает в Запорожье

Скрипник: Игра покажет, как Моуриньо будет себя вести. Надо будет – порубимся

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник перед матчем ЛК с "Ромой" поделился мнением о наставнике римлян Жозе Моуриньо

– Моуринью – это легенда современного футбола. Как и где он бы не выступал – это та персона, о которой говорят, пишут книги, равняются на него.

Очень приятно встретиться. Противостояние против такой команды – та история футбола "Зари", о которой, может, с годами будут вспоминать.

– Готовы зарубиться с ним во время матча, потому что он же сидеть не будет на месте?

– Та и я не сижу. Если позитивно, то пускай говорит. Негативно? Это такой склад характера – португальцы, итальянцы, испанцы импульсивные. Он везде поработал и в разы больше знает, чем я. Только игра покажет, как он себя будет вести. Это Моуринью – значит ему так можно. А насчет рубиться: надо будет – порубимся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Жозе Моуриньо Виктор Скрипник Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
30.09.2021 в 19:02
Что значит. Надо будет порубимся. А так что рубится не собирались
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...