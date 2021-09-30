Скрипник: Игра покажет, как Моуриньо будет себя вести. Надо будет – порубимся

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник перед матчем ЛК с "Ромой" поделился мнением о наставнике римлян Жозе Моуриньо

– Моуринью – это легенда современного футбола. Как и где он бы не выступал – это та персона, о которой говорят, пишут книги, равняются на него.

Очень приятно встретиться. Противостояние против такой команды – та история футбола "Зари", о которой, может, с годами будут вспоминать.

– Готовы зарубиться с ним во время матча, потому что он же сидеть не будет на месте?

– Та и я не сижу. Если позитивно, то пускай говорит. Негативно? Это такой склад характера – португальцы, итальянцы, испанцы импульсивные. Он везде поработал и в разы больше знает, чем я. Только игра покажет, как он себя будет вести. Это Моуринью – значит ему так можно. А насчет рубиться: надо будет – порубимся.