Скрипник: Игра покажет, как Моуриньо будет себя вести. Надо будет – порубимся
Особенный приезжает в Запорожье
Главный тренер "
– Моуринью – это легенда современного футбола. Как и где он бы не выступал – это та персона, о которой говорят, пишут книги, равняются на него.
Очень приятно встретиться. Противостояние против такой команды – та история футбола "Зари", о которой, может, с годами будут вспоминать.
– Готовы зарубиться с ним во время матча, потому что он же сидеть не будет на месте?
– Та и я не сижу. Если позитивно, то пускай говорит. Негативно? Это такой склад характера – португальцы, итальянцы, испанцы импульсивные. Он везде поработал и в разы больше знает, чем я. Только игра покажет, как он себя будет вести. Это Моуринью – значит ему так можно. А насчет рубиться: надо будет – порубимся.
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