А может, лучше по телевизору? Акценты зрителя на игре Зари с Ромой

Заголовок сам выплеснулся "на бумагу" в сердцах. Но я не стал его потом убирать, хоть и понимаю, что это, наверное, перебор. Скажут: набросился на бедную заурядную команду, нашел козла отпущения, и т.п. Играли-то с явным фаворитом. Тут все было ясно до матча, как с "Динамо". Но тогда зачем я это смотрел?

Имел ли я право, как зритель, надеяться на что-то большее, чем один полумомент против одиннадцати шансов для взятия ворот в домашней игре против соперника, выставившего отнюдь не оптимальный состав? Мог ли я не переключаться на другой канал уже в середине второго тайма, когда все встало на свои места в течение двух минут?

Стало быть, если черная кошка, то лапки вверх и не чирикаем? Как там сказал тренер после игры: "Лучше мы будем играть игры с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору… Уверен, что ребятам это пойдет на пользу". Ему, конечно, виднее, но мне это живо напомнило давнюю популярную армейскую поговорку: нас е..т, а мы мужаем!

Ведь ключевое слово: играть. Ладно, проиграли в мышлении – это понятно, но в скорости?!! Нам же регулярно рассказывают всякие бразильцы с аргентинцами, что в Украине быстрый футбол. Они что же там у себя дома вообще пешком по полю ходят??? Или переводчики – враги народа намеренно искажают? Или журналисты домысливают?

Так случилось, что матч "Зари" в Норвегии я посмотреть не смог. О чем, естественно, не слишком жалел после. Ну, всякое бывает, хотя могу понять эмоции Йожефа Сабо, назвавшего вещи своими именами: извините, но это уже система. В последние годы так: вышла "Заря" в Европу – будем отгребать. Народная примета.

Последние игры команды Скрипника в УПЛ взбодрили. Как ни крути, 7:0 в двух матчах, пацаны бьются за тренера, и все такое… Никак не привыкну к тому, что наш чемпионат – детские игры в песочнице, в сравнении с мировой революцией. Да и громили-то кого – зеленую молодежь и рассыпавшуюся после удаления "нетретью силу". Бывает.

Но общий фон благоприятствовал тому, чтобы обратить наши взоры на Лигу конференций. Нет, мы не ждали чудес невозможных. Просто было любопытно, насколько же ценны, на самом деле, эти внутренние успехи – в борьбе за то, чтобы играть именно здесь: в Европе? Как свежеиспеченный удачник будет смотреться на фоне той же "Ромы"?

А никак. В принципе, сушить весла можно было уже на 7-й минуте. Все было очевидно, но мы продолжали надеяться без надежды еще битый час – на табло-то всего 0:1, мало ли где кусочек счастья обломится. Единственный намек на голевую атаку вскоре после перерыва, который непонятным образом завершил Аллахяр, даже малость подбодрил.

Но затем были десять минут, которые дотрясли "Зарю". Сначала два сэйва Мацапуры, потом штанга, и вот – получите и распишитесь – еще два мяча кряду. Можно переключаться – не из-за недостатка патриотизма, а сугубо в целях поберечь свои и так уже порядком истрепанные нервы. Вот это был мазохизм, а вы говорите: УПЛ смотреть…

О Скрипнике. Вот смотришь на человека на тренерской скамье, и прямо жалко его, сердечного. Прямо хочется обнять и плакать, вместе с ним. Невольно вспоминается на контрасте холерический темперамент Вернидуба, при котором в Европе была хотя бы игра, хотя бы желание "грызть газон". Излишне напоминать, где он сейчас.

Создается впечатление, что стерильный академический меланхолизм, то и дело проскальзывающий в действиях игроков команды на поле, отражает богатый внутренний мир ее коуча. Подобный типаж в Одессе когда-то называли интеллигентом в маминой кофточке. Может быть, он и неплохой тренер, но с "Зарей", похоже, уперся в потолок.

Мы ведь это уже проходили в Лиге Европы, помните? Три безнадежных поражения, потеря всех шансов, кроме призрачных. А уже после этого, надо же – победа над целым "Лестером", которой теперь можно гордиться до пенсии. Глоток "Боржоми" после потери почек. Может быть, и на этот раз для нас приберегли что-нибудь подобное?

Легко могу себе представить уверенное поражение в Софии, после которого успокоится, как минимум, одно болельщицкое сердце. А потом, в перспективе, вымученную победу в Риме над командой великого прагматика, которая де-факто уже будет в плей-офф. И вот "Заря" нарядная на праздник к нам придет и много-много радости фанатам принесет.

Слишком много желчи и яда? Возможно. Ибо слишком свежи еще эти 1:13 в шести матчах наших команд в Европе. Почти половину из которых пропустила команда Скрипника. Справедливости ради, и забила единственный и неповторимый – в компенсированное время, если не изменяет склероз? Впрочем, не суть важно.

Важнее то, что только она проиграла оба раза и в одни ворота. Теперь мы поставляем мальчиков для битья уже в Лигу конференций. Не пора ли основать и четвертый турнир: скажем, Лигу андердогов или Лигу лузеров? Или это вообще не наше – будем таки-смотреть европейский футбол по телевизору?

Да, чересчур эмоционально для автора, к которому вы здесь привыкли. Да, речь скорее не о конкретной "Заре" - она попала под горячую руку, бо наболело и накопилось. И да, это наша карма, и пока не решатся экономические проблемы… и бла-бла-бла. Наша мантра гарна й нова, починаймо її знову.

Но я – конкретный зритель. Любитель игры и болельщик украинских команд. Не то чтобы прямо геть и в горе и в радости, но и не глорихантер. Я имею право высказать свое мнение со стороны, каким бы нелицеприятным оно ни было. При этом, не претендуя на глубокие познания в футболе, и не опускаясь до прямых оскорблений. Ни больше, ни меньше.

И вчера я таки-пожалел о потерянном времени. Если кому-то от этого станет легче, то и позавчера тоже. Но два таких вечера подряд – это слишком даже для меня.

Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Они и не говорят: они горды тем, что играют в еврокубках. И продолжают в них, как сказал тренер, вариться. Трудно с ним не согласиться – вчера, по крайней мере, смотрелись вареными.