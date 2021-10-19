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Матч ЦСКА София - Заря рассудит бригада арбитров из Австрии

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Поединок ЛК состоится в четверг, 21 октября

Матч ЦСКА София - Заря рассудит бригада арбитров из Австрии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 3-го тура Лиги Конференций между софийским "ЦСКА" и луганской "Зарей".

Встречу обслужит группа судей из Австрии во главе с 38-летним Мануэлем Шюттенгрубером, сообщает пресс-служба УЕФА.

На линиях ему будут помогать соотечественники Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертый арбитр - Вальтер Альтманн.

Напомним, матч "ЦСКА" София - "Заря" пройдет 21 октября в Болгарии на стадионе Васил Левски. Начало - в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
19.10.2021 в 15:11
пусть играеет Дубль Зари- хоть опыта наберутсяа ЭТи фаворовы и имрековы пусть посмотрят как будут рубится молодые
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