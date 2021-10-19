Матч ЦСКА София - Заря рассудит бригада арбитров из Австрии

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 3-го тура Лиги Конференций между софийским "ЦСКА" и луганской "Зарей".

Встречу обслужит группа судей из Австрии во главе с 38-летним Мануэлем Шюттенгрубером, сообщает пресс-служба УЕФА.

На линиях ему будут помогать соотечественники Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертый арбитр - Вальтер Альтманн.

Напомним, матч "ЦСКА" София - "Заря" пройдет 21 октября в Болгарии на стадионе Васил Левски. Начало - в 22:00.