Матч ЦСКА София - Заря рассудит бригада арбитров из Австрии
Поединок ЛК состоится в четверг, 21 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 3-го тура Лиги Конференций между софийским "ЦСКА" и луганской "Зарей".
Встречу обслужит группа судей из Австрии во главе с 38-летним Мануэлем Шюттенгрубером, сообщает пресс-служба УЕФА.
На линиях ему будут помогать соотечественники Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертый арбитр - Вальтер Альтманн.
Напомним, матч "ЦСКА" София - "Заря" пройдет 21 октября в Болгарии на стадионе Васил Левски. Начало - в 22:00.
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Источник:УЕФА
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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
19.10.2021 в 15:11
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