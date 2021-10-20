Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций
Главным судьей будет Евгений Арановский
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская бригада арбитров будет работать на матче 3-го тура группового раунда Лиги конференцией между командами "Карабах" и "Кайрат".
Главным судьей поединка станет Евгений Арановский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого рефери выполнит Виталий Романов.
Напомним, матч "Карабах" - "Кайрат" состоится 21 октябра в Баку. Начало встречи - в 19:45.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки
- Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу
- Позор Шахтера, две стороны Гризманна, паненка Месси. Главные новости за 19 октября
- Матч ЦСКА София - Заря рассудит бригада арбитров из Австрии
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...