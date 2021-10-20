  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций
В тренде

Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Главным судьей будет Евгений Арановский

Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче 3-го тура группового раунда Лиги конференцией между командами "Карабах" и "Кайрат".

Главным судьей поединка станет Евгений Арановский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого рефери выполнит Виталий Романов.

Напомним, матч "Карабах" - "Кайрат" состоится 21 октябра в Баку. Начало встречи - в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Арановский Кайрат (Алма-Аты) Карабах (Агдам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...