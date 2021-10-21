  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Виталий Вернидуб восстановился после травмы и готов сыграть с ЦСКА
В тренде

Виталий Вернидуб восстановился после травмы и готов сыграть с ЦСКА

Лига конференций
(1 голосов)

Если, конечно, поставит главный тренер

Виталий Вернидуб восстановился после травмы и готов сыграть с ЦСКА

Новина українською

Сегодня, 21 октября, "Заря" проведет матч 3-го утра Лиги конференций против болгарского ЦСКА.

В этом матче не смогут принять участие сразу четверо ключевых футболистов – голкипер Никита Шевченко, полевые игроки Егор Назарина, Владислав Кабаев и Владислав Кочергин.

Страж ворот все еще восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра, двое других выбили из строя в связи с травмами разного характера, а Кочергин, как известно, переведен в дубль.

Что касается еще одного игрока основы, защитника Виталия Вернидуба, его трава оказалась не столь серьезной. 34-летний ветеран был включен в список делегации, прибывшей в Софию. Его участие в матче будет зависеть от самочувствия футболиста за несколько часов до выхода на поле.

Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб ЦСКА (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Болельщик39 (Харьков)
21.10.2021 в 18:26
По последним матчам складывается впечатление, что Скрипнику этот проект надоел, так что четверо отсутствующих его не очень тревожит.
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 17:45
Тренер должен поставить, если верит в силу вечного круговорота.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...