Виталий Вернидуб восстановился после травмы и готов сыграть с ЦСКА
Если, конечно, поставит главный тренер
Сегодня, 21 октября, "
В этом матче не смогут принять участие сразу четверо ключевых футболистов – голкипер Никита Шевченко, полевые игроки Егор Назарина, Владислав Кабаев и Владислав Кочергин.
Страж ворот все еще восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра, двое других выбили из строя в связи с травмами разного характера, а Кочергин, как известно, переведен в дубль.
Что касается еще одного игрока основы, защитника Виталия Вернидуба, его трава оказалась не столь серьезной. 34-летний ветеран был включен в список делегации, прибывшей в Софию. Его участие в матче будет зависеть от самочувствия футболиста за несколько часов до выхода на поле.
Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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