Виталий Вернидуб восстановился после травмы и готов сыграть с ЦСКА

Сегодня, 21 октября, " Заря " проведет матч 3-го утра Лиги конференций против болгарского ЦСКА.

В этом матче не смогут принять участие сразу четверо ключевых футболистов – голкипер Никита Шевченко, полевые игроки Егор Назарина, Владислав Кабаев и Владислав Кочергин.

Страж ворот все еще восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра, двое других выбили из строя в связи с травмами разного характера, а Кочергин, как известно, переведен в дубль.

Что касается еще одного игрока основы, защитника Виталия Вернидуба, его трава оказалась не столь серьезной. 34-летний ветеран был включен в список делегации, прибывшей в Софию. Его участие в матче будет зависеть от самочувствия футболиста за несколько часов до выхода на поле.

Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.