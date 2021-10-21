ЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих

За несколько минут до начала матча в Болгарии прилетела неприятная новость с другого конца Европы. Норвежский коллектив, носящий название "Буде-Глимт", уничтожил парней из столицы Италии. Разгром "Ромы" Моуриньо со счетом 6:1 можно назвать фантастикой. Фантастикой, которая подпортила положение "Зари" в таблице. Даже в случае успешного результата сегодня, игроки Скрипника отставали бы от второй строчки на три очка. Неприятно, особенно учитывая, что на групповой дистанции опередить "Рому" будет достаточно сложно. Хотя о чем это мы, для начала "мужикам" нужно было оправдать свое прозвище. Не зря ведь Александр Гладкий после поражения "Шахтеру" сказал, что мы увидим совсем другую "Зарю". Все эти дни мы находились в предвкушении.

Виктор Скрипник решил нарушить свою же парадигму, отойдя от привычной схемы с двумя нападающими. Сегодня он сыграл в нечто похожее на 4-2-3-1, где в центре поля, внимание, находились Хомченовский и Булеца, Громов был "десяткой", а Шахаб и Аллахяр отвечали за фланги. По крайней мере, примерно так сыграла команда до перерыва. Местами Сергей Булеца поднимался еще выше, а вся опорная зона оставалась на одного непрофильного Хомченовского. Снова риск. Второй за неделю.

Первый тайм, несмотря на ноль пропущенных, "Заря" провалила. Можно долго говорить о сильном клубе из Болгарии, идущим в этом сезоне без поражений в чемпионате, но когда ты всего раз бьешь в сторону соперника, то никакие ласковые слова говорить нельзя. Лучше просто промолчать. Особенно, когда противоположная сторона наносит в девять раз больше выстрелов.

Луганчане отошли от футбола Скрипника, не встречали соперника высоко, не прессинговали. Болгары не ожидали, что соперник отдаст им инициативу, а потому создали не очень много. В основном, они ограничились банальными подачами и навесами с флангов, которые через раз приводили к ударам. Отдельно вспомним выстрелы Кайседо и Лама (не Филипп). Не сверхопасно, но для нарезки моментов пойдет.

Если до перерыва "Заря" отбивались, то после украинцы уже сами пошли в атаку. Есть такой штамп: "Два разных тайма". Так вот, сегодня на поле именно это и случилось. С первых же минут луганчане забегали достаточно активно, вернули себя мяч и начали наносить удары. Сначала в молоко, потом в створ, а далее - уже точно в цель. До забитого от Аллахаря, неплохо со стандарта били Булеца и Шахаб, также был свой эпизод и у Громова. Но все они целили мимо, в отличие от иранца Аллахаря. Удачное вбрасывания аута, передача от Снурницына и классный удар форварда в дальний угол с края штрафной. Он знал куда бил, смотрел только на мяч и круглый залетел куда нужно - 0:1.

Концовка матча получилась очень нервной. "Заря" немного отдала инициативу, в то время, как болгарский соперник пытался забороть украинскую сторону, совершил немало навесов и часто нарушал правила. Футбол на последних минутах был далек от идеального, а Мацапура вынужден был несколько выручить луганскую команду. Возможно, кто-то будет критиковать Скрипника за такой стиль, но сегодня у луганчан была цель одна - победить, а методы достижения отходили на второй план. Тем более, учитывая весь украинский еврокубковый сезон в целом.

Луганчане отбились, а у соперника окончательно сдали нервы, о чем говорит прямая красная для свежего Виона. Добить "ЦСКА" в большинстве "Заря" не захотела или же не смогла, но это уже не важно. Есть первая победа в основной сетке еврокубков. За себе и за тех двух грандов, которые за три тура на это не сподобились. Не зря таки создали Лигу Конференций.

ЛК, групповой этап. 3-й тур

21 октября, София, стадион "Васил Левски"

ЦСКА София - Заря 0:1

Гол: Аллахяр 64

ЦСКА София: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон (Тибо Вион 73), Грэм Кэри (Федерико Варела 57), Хорди Кайседо, Георгий Йомов (Калоян Крастев 83), Брэдли Мазику, Иван Турицов, Карло Мухар, Томас Лам, Йанник Вилдсхют (Йоан Бе 73)

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеди, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Сергей Булеца (Кристиан 87), Артём Громов, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын, Аллахяр

Предупреждения: Юрген Матей 46, Йанник Вилдсхют 69, Хорди Кайседо 77, Брэдли Мазику 84, Томас Лам 86 - Дмитрий Хомченовский 28

Удаление: Тибо Вион 90+3