  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих
В тренде

ЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Есть первая победа на три команды!

ЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

За несколько минут до начала матча в Болгарии прилетела неприятная новость с другого конца Европы. Норвежский коллектив, носящий название "Буде-Глимт", уничтожил парней из столицы Италии. Разгром "Ромы" Моуриньо со счетом 6:1 можно назвать фантастикой. Фантастикой, которая подпортила положение "Зари" в таблице. Даже в случае успешного результата сегодня, игроки Скрипника отставали бы от второй строчки на три очка. Неприятно, особенно учитывая, что на групповой дистанции опередить "Рому" будет достаточно сложно. Хотя о чем это мы, для начала "мужикам" нужно было оправдать свое прозвище. Не зря ведь Александр Гладкий после поражения "Шахтеру" сказал, что мы увидим совсем другую "Зарю". Все эти дни мы находились в предвкушении.

Виктор Скрипник решил нарушить свою же парадигму, отойдя от привычной схемы с двумя нападающими. Сегодня он сыграл в нечто похожее на 4-2-3-1, где в центре поля, внимание, находились Хомченовский и Булеца, Громов был "десяткой", а Шахаб и Аллахяр отвечали за фланги. По крайней мере, примерно так сыграла команда до перерыва. Местами Сергей Булеца поднимался еще выше, а вся опорная зона оставалась на одного непрофильного Хомченовского. Снова риск. Второй за неделю.

Первый тайм, несмотря на ноль пропущенных, "Заря" провалила. Можно долго говорить о сильном клубе из Болгарии, идущим в этом сезоне без поражений в чемпионате, но когда ты всего раз бьешь в сторону соперника, то никакие ласковые слова говорить нельзя. Лучше просто промолчать. Особенно, когда противоположная сторона наносит в девять раз больше выстрелов.

Луганчане отошли от футбола Скрипника, не встречали соперника высоко, не прессинговали. Болгары не ожидали, что соперник отдаст им инициативу, а потому создали не очень много. В основном, они ограничились банальными подачами и навесами с флангов, которые через раз приводили к ударам. Отдельно вспомним выстрелы Кайседо и Лама (не Филипп). Не сверхопасно, но для нарезки моментов пойдет.

Если до перерыва "Заря" отбивались, то после украинцы уже сами пошли в атаку. Есть такой штамп: "Два разных тайма". Так вот, сегодня на поле именно это и случилось. С первых же минут луганчане забегали достаточно активно, вернули себя мяч и начали наносить удары. Сначала в молоко, потом в створ, а далее - уже точно в цель. До забитого от Аллахаря, неплохо со стандарта били Булеца и Шахаб, также был свой эпизод и у Громова. Но все они целили мимо, в отличие от иранца Аллахаря. Удачное вбрасывания аута, передача от Снурницына и классный удар форварда в дальний угол с края штрафной. Он знал куда бил, смотрел только на мяч и круглый залетел куда нужно - 0:1.

Концовка матча получилась очень нервной. "Заря" немного отдала инициативу, в то время, как болгарский соперник пытался забороть украинскую сторону, совершил немало навесов и часто нарушал правила. Футбол на последних минутах был далек от идеального, а Мацапура вынужден был несколько выручить луганскую команду. Возможно, кто-то будет критиковать Скрипника за такой стиль, но сегодня у луганчан была цель одна - победить, а методы достижения отходили на второй план. Тем более, учитывая весь украинский еврокубковый сезон в целом.

Луганчане отбились, а у соперника окончательно сдали нервы, о чем говорит прямая красная для свежего Виона. Добить "ЦСКА" в большинстве "Заря" не захотела или же не смогла, но это уже не важно. Есть первая победа в основной сетке еврокубков. За себе и за тех двух грандов, которые за три тура на это не сподобились. Не зря таки создали Лигу Конференций.

ЛК, групповой этап. 3-й тур
21 октября, София, стадион "Васил Левски"
ЦСКА София - Заря 0:1
Гол: Аллахяр 64
ЦСКА София: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон (Тибо Вион 73), Грэм Кэри (Федерико Варела 57), Хорди Кайседо, Георгий Йомов (Калоян Крастев 83), Брэдли Мазику, Иван Турицов, Карло Мухар, Томас Лам, Йанник Вилдсхют (Йоан Бе 73)
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеди, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Сергей Булеца (Кристиан 87), Артём Громов, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын, Аллахяр
Предупреждения: Юрген Матей 46, Йанник Вилдсхют 69, Хорди Кайседо 77, Брэдли Мазику 84, Томас Лам 86 - Дмитрий Хомченовский 28
Удаление: Тибо Вион 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (31)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.10.2021 в 01:20
UDO (new album): Трек-лист "Game Over": 01. Fear Detector02. Holy Invaders03. Prophecy04. Empty Eyes05. I See Red06. Metal Never Dies07. Kids And Guns08. Like A Beast09. Don't Wanna Say Goodbye10. Unbroken11. Marching Tank12. Thunder Road13. Midnight Stranger14. Speed Seeker15. Time Control16. Metal Damnation
Ответить
0
0
KorsarK (Київ)
22.10.2021 в 00:47
Зоря порадувала,хоть вони перемогли.
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
22.10.2021 в 00:38
По составу ЦСКА типа Шерифа ...только 3 болгарина на всю команду ,но Заря проявила характер...и победила..вопреки прогнозам....
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
22.10.2021 в 00:31
Один Громов у Зорі грав з вогником в очах. Дивуюся з " збірника " Булеци, склалося враження, що людина далека від футболу. М'яч прийняти не може, відскакує від нього як від стінки, пас точний дати не може, прицільно вдарити по воротах не може, б'є по горобцях, яких тепер катастрофічно мало. Коротше відскочили, але перший тайм провалили.
Ответить
+1
-1
Header (Черкассы)
22.10.2021 в 00:30
перемагати завджи приємно, молодці хлопці. Яким би не був перший тайм, головне, що зібралися і забрали три очки на виїзді. Back in race!
Ответить
+1
0
DK с 6 лет (Киев)
22.10.2021 в 00:14
Ну хоть мужики порадовали. Правда первый тайм был провальный, но во втором просто красавцы.
Ответить
+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.10.2021 в 00:13
Ну, нарешті. Що ж там Скрипник зробив з ними у перерві?
Ответить
+1
0
Po4eson (Одесса)
22.10.2021 в 00:28
Чпокнул
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
22.10.2021 в 00:29
50 відтінків скрипника.
Ответить
+3
0
kalan-86 (Анкара)
22.10.2021 в 00:12
Спасибо за таблицу коэффициентов, ну и за то, что сохранили лицо нашему футболу (наверно сохранили).
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.10.2021 в 00:26
Наверное...
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
22.10.2021 в 00:09
Свершилось. Молодцы. Ну хоть кто-то порадовал в ЕК.
Ответить
+4
0
Lion Killer (Львів)
22.10.2021 в 00:08
тяжко-важко, але вимучили. З чим і вітаю.
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.10.2021 в 00:05
Нарешті... хоч у ТРЕТЬОМУ за рангом єврокубку перемогли. Шанси є! Бо з фаворитом граємо на виїзді, а вдома приймаємо ... Хоч Буде сьогодні
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.10.2021 в 00:04
неожиданно....концовка матча конечно рубилово еще то). но....из всего нашего хлама в последнее время ...получается в данный момент лучшие)))). и первая победа и очки в зачет).первый тайм конечно полный п....ц. гол иранца огонь. должны были еще парочку забивать.
Ответить
+3
-1
Андрей(Киев) (Киев)
22.10.2021 в 00:09
Ты ж прогнозил 0:3
Ответить
0
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.10.2021 в 00:11
да...так и было. ожидал разгром. поэтому и говорю--неожиданно.
+1
0
Bandura (Klagenfurt)
22.10.2021 в 00:01
радості,якби виграли щонайменше у Роми…насправді просто відскочили-перший тайм просто мряка,в другому суддя просто пару раз вибачив…сумно
Ответить
0
-11
Pein1986 (Алчевск)
22.10.2021 в 00:06
Сразу видно за кого ты болел, а точнее против кого.
Ответить
+3
0
Не дармоед (Запорожье)
22.10.2021 в 00:01
Шось у лici здохло, слава АллахЯру)
Ответить
+5
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
22.10.2021 в 00:00
рома влетела 6-1 вот это ДА
Ответить
+8
0
сиси кейтч (Херсон)
21.10.2021 в 23:59
ну наконецто хоть кто то вымучали но молодцы
Ответить
+8
0
avatar
Viktor Ivanjvich
21.10.2021 в 23:59
сыграли по расписанию- первый вытерпели -а второй как будто и первого небыло-ЦСКА ох-л --думали что дожмут - а вышло наоборот-с к тому же грубить стали серьезно.
Ответить
+4
-1
Андрей(Киев) (Киев)
22.10.2021 в 00:10
Как же твой прогноз ,"болельщик",всех болельщиков наших клубов с победой
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
21.10.2021 в 23:59
МУЖИКІ. За себя і за батька Махна. Українському роду нема переводу...
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 23:59
Наконец-то!!! Я уже всех полюбил с такими играми в ожидании очей, даже за Динамо болел как много лет назад в еврокубках....
Ответить
+3
0
Kristo (Львов)
21.10.2021 в 23:59
Приятная неожиданность!
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
21.10.2021 в 23:59
На ващеееее..
Ответить
+1
0
Damien (Kyiv)
21.10.2021 в 23:58
Не Реал, не Барселона, но все равно молодцы, не ожидал
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
21.10.2021 в 23:57
ну наконец-то вымучили днари победу.
Ответить
+3
-4
Андрей(Киев) (Киев)
22.10.2021 в 00:11
Десна в еврокубках же не играет
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...