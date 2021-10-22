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Сенсация? Или тщеславие шпор? Витесс - Тоттенхэм 1:0. Обзор матча, видео гола

Лига конференций
(1 голосов)

Смотреть онлайн, видео матча Лиги конференций, Витесс - Тоттенхэм 1:0, 21.10.2021

Сенсация? Или тщеславие шпор? Витесс - Тоттенхэм 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Неожиданный результат, если учитывать имена и статусы соперников. Однако если смотреть на тот факт, что Тоттенхэм прибыл в Нидерланды далеко не основным составом, поражению можно найти рациональное объяснение. Так или иначе, а результат уже есть. Витесс выиграл благодаря голу Виттека на 78-й минуте.

Смотрите, как это было, в видео обзоре матча Лиги конференций.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Витесс (Арнем)
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