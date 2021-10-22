Сенсация? Или тщеславие шпор? Витесс - Тоттенхэм 1:0. Обзор матча, видео гола

Неожиданный результат, если учитывать имена и статусы соперников. Однако если смотреть на тот факт, что Тоттенхэм прибыл в Нидерланды далеко не основным составом, поражению можно найти рациональное объяснение. Так или иначе, а результат уже есть. Витесс выиграл благодаря голу Виттека на 78-й минуте.

Смотрите, как это было, в видео обзоре матча Лиги конференций.