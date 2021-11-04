Тренер ЦСКА: Чувствую себя ограбленным. Мы дали Заре много шансов после наших детских ошибок

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов прокомментировал поражение "Зари" (0:2) в 4-м туре Лиги конференций .

"Я чувствую себя ограбленным, мы доминировали и должны были забивать.

В футбол играют с умом, нам нужен класс и футбольный интеллект. Мы были активны в обеих таймах. С такой большой концентрацией мы могли что-то сделать.

Мы дали сопернику слишком много возможностей после наших детских ошибок. Мы хотели играть рационально, но чем меньше оставалось времени, тем больше нам приходилось рисковать, чтобы забить.

Выход из этих плохих результатов только один - победы", - заключил Младенов.