ЛК. Рома - Буде/Глимт 2:2. Месть не подали

Лига Конференций. Группа C. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Буде/Глимт" 2:2

Голы: Эль-Шаарави 54, Ибаньес 84 - Сольбаккен 45+1, Ботхейм 65

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Верету, Дарбо (Вильяр 46), Дзаньоло (Шомуродов 67), Мхитарян (Перес 46), Эль-Шаарави (Залевски 89), Абрахам (Майораль 81)

"Буде/Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Бьоркан, Хаген, Фет, Конрадсен (Ветлесен 89), Пеллегрино (Мвука 89), Сольбаккен, Ботхейм

Предупреждения: Кристанте 75, Ибаньес 78 - Хайкин 75, Сольбаккен 80, Моэ 87

Главный арбитр: Антониос Папапетру (Греция)

Вряд ли кто-то поверил Жозе Моуриньо, когда он заявил, что в футболе нечего говорить о мести и что даже после 1:6 в Норвегии матч в Риме не решающий. "Рома" была обязана искать реванш. Португалец подчеркнул, что команда будет иной. Имея в виду не только возвращение первого состава (второй после того позора уже отправлен на трибуны), но и другое отношение к делу. Проблема в усталости этого состава, который теперь играет постоянно. И в общей форме команды, победившей лишь в одном из пяти матчей при трех поражениях.

"Буде/Глимт" как раз не проигрывал в 18-ти матчах подряд. В том числе и в девяти в гостях. Уверенность после такой серии была заметна. В первые 20 минут он играл на равных, в такой же энергичный футбол без ударов по воротам. Затем отошел в оборону, выдержал минуты давления. С неточными ударами слета Абрахама и Верету, заблокированными, в том числе Эль-Шаарави из центра штрафной. А в концовке тайма провел серию контратак. В одной из них Хаген отдал Сольбаккену вперед, а тот пробил с 17-ти метров не думая. Прямо в "девятку".

Единственный удар в створ ворот от кого-либо в первом тайме.

Римляне решили ответить тем же. Контратаками. Эффективно. Вначале норвежцам повезло, что в Лиге Конференций нет ВАР. Иначе прерывание "кросса" рукой Моэ дорого бы ему обошлось. А вскоре Дзаньоло бросил в прорыв Эль-Шаарави по левому флангу, и тот, вспомнив молодость, закрутил в дальний угол. Тем не менее, гости от мяча не отказывались, владели им 59 процентов времени в первые 20 минут тайма. На 65-ой минуте правый защитник Сампстед навесил, а Ботхейм, автор двух голов и трех ассистов в первом матче, легко замкнул головой.

"Рома" вновь принялась давить. Вновь пробивая неуклюже. Неточно, в защитников. Вышедший на замену Шомуродов очень старался, его удары блокировали и в паре метров от ворот, и в 14-ти. Манчини с метра головой умудрился попасть в стойку. Эль-Шаарави вновь бил слета. Низом. Хайкин потащил. Вытащил Хайкин и удар Ибаньеса головой в упор с навеса Майораля, чудом, ногой. Но система фиксации пересечения линии ворот в этом турнире есть и она зафиксировала гол. А ВАРа нет, и возможный офсайд автора гола никто не проверял.

Как известно, месть подают холодной. А этот матч был горячим, ярким, веселым. Возможно, "Рома" будет довольна своим характером, тем, что дважды отыгралась. Однако колебания между очень мощными и совершенно замороженными отрезками у нее были слишком большими. Лицо Моуриньо после финального свистка явно было недовольным. Как, кстати, и лицо наставника гостей Кьетиля Кнутсена. Оба еще далеко не обеспечили себе место в следующем раунде. "Заря" лишь в двух очках от норвежцев и в одном - от итальянцев.