Рома – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и римской "Ромой".

Ничего себе вывеска! Матч между украинской и итальянской командами пройдет в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира. "Заре" нужно на выезде не проиграть "Роме". В случае поражения украинской команды, она сохранит шансы на выход из группы, если "Буде/Глимт" в параллельном поединке дома не победит ЦСКА (София). Кто выйдет в старте у Моуриньо? Сумеет ли команда Скрипника добиться результата? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко