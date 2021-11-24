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Рома – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций

Лига конференций
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Рома – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций

Roma

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и римской "Ромой".

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Ничего себе вывеска! Матч между украинской и итальянской командами пройдет в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира. "Заре" нужно на выезде не проиграть "Роме". В случае поражения украинской команды, она сохранит шансы на выход из группы, если "Буде/Глимт" в параллельном поединке дома не победит ЦСКА (София). Кто выйдет в старте у Моуриньо? Сумеет ли команда Скрипника добиться результата? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Трансляция Аудио онлайн стрим Лига конференций
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