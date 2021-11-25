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3:0. Рома громит Зарю, не оставляя шансов на плей-офф – Видео

Лига конференций
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Соперник выше классом

3:0. Рома громит Зарю, не оставляя шансов на плей-офф – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рома" забивает третий в ворота "Зари" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Забил Томми Абрахам.

Николо Дзаньоло делает 1+1 (гол+пас), отдав голевую на Томми Абрахама. Страйкеру оставалась попасть по пустым воротам – 3:0.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Тэмми Абрахам Николо Дзаньоло
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