3:0. Рома громит Зарю, не оставляя шансов на плей-офф – Видео
Соперник выше классом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Рома" забивает третий в ворота "Зари" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Забил Томми Абрахам.
Николо Дзаньоло делает 1+1 (гол+пас), отдав голевую на Томми Абрахама. Страйкеру оставалась попасть по пустым воротам – 3:0.
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