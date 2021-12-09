1:0. Заря повела против Буде-Глимт. Фантастический удар со штрафного Назарины – Видео

"Заря" повела в счете в рамках заключительного тура Лиги конференций против против "Буде-Глимт". Отличился Егор Назарина – это его первый гол в еврокубках.

На 18 минуте матча Егор мастерски исполнил штрафной. Мяч влетел в ворота у правой штанги – 1:0.