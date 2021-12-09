  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. 1:0. Заря повела против Буде-Глимт. Фантастический удар со штрафного Назарины – Видео
В тренде

1:0. Заря повела против Буде-Глимт. Фантастический удар со штрафного Назарины – Видео

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Гол престижа

1:0. Заря повела против Буде-Глимт. Фантастический удар со штрафного Назарины – Видео

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" повела в счете в рамках заключительного тура Лиги конференций против против "Буде-Глимт". Отличился Егор Назарина – это его первый гол в еврокубках.

На 18 минуте матча Егор мастерски исполнил штрафной. Мяч влетел в ворота у правой штанги – 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина Будё-Глимт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 20:34
Вау! Круто пробил!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...