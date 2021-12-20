УЕФА засчитал техническое поражение Тоттенхэму. Шпоры вылетают из Лиги Конференций
Конте, видимо, не против
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 20 декабря Европейский футбольный союз объявил, что "Тоттенгему" засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на поединок с "Ренном" в рамках Лиги Конференций.
Напомним, девятого декабря "Тоттенхэм" должен был сыграть матч шестого тура ЛК с "Ренном", но в лагере лондонского клуба произошла вспышка коронавируса, из-за чего шпоры не вышли на игру. Матч был отложен до дальнейших решений.
Нынешнее решение УЕФА означает, что "Тоттенхэм" в итоге занимает третье место в группе (где также выступали нидерландский "Витесс" и словенская "Мура") и вылетает из турнира. "Витесс" остается на втором месте и в первом раунде плей-офф Лиги Конференций сыграет с венским "Рапидом".
Следует отметить, что УЕФА не впервые присуждает техническое поражение из-за коронавируса. Напомним, осенью 2020 года Украине было запрещено играть против Швейцарии составом игроков, среди которых было выявлено несколько случаев заражения COVID-19. Быстро собрать альтернативную команду УАФ не смогла, так что сине-желтым было присуждено поражение, из-за чего они вылетели из дивизиона А Лиги Наций.
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