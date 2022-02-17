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Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига конференций. Буде-Глимт шокировал Селтик, победы Лестера и Марселя  

Лига конференций
(1 голосов)

Еще одна сенсация от норвежского чемпиона 

Лига конференций. Буде-Глимт шокировал Селтик, победы Лестера и Марселя  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, плей-офф, первые матчи

“Селтик” Глазго, Шотландия – “Буде-Глимт” Норвегия 1:3

Голы: Маеда 79 – Эспейорд 6, Пеллегрино 55, Ветлесен 81

“Лестер” Англия – “Рандерс” Дания 4:1

Голы: Ндиди 23, Барнс 49, Дака 54, Дьюсбери-Холл 74 – Хаммершой-Мистрати 45

“Олимпик Марсель” Франция – “Карабах” Агдам, Азербайджан 3:1

Голы: Милик 41, Милик 44, Пайет 90+2 – Кади 86

“Спарта” Прага, Чехия – “Партизан” Белград, Сербия 0:1

Гол: Мениг 78

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В статье: Партизан (Белград) Селтик (Глазго) Спарта (Прага) Марсель Рандерс (Дания) Карабах (Агдам) Будё-Глимт Лестер Сити Лига конференций
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