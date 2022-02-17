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Лига конференций. Буде-Глимт шокировал Селтик, победы Лестера и Марселя
Еще одна сенсация от норвежского чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, плей-офф, первые матчи
“Селтик” Глазго, Шотландия – “Буде-Глимт” Норвегия 1:3
Голы: Маеда 79 – Эспейорд 6, Пеллегрино 55, Ветлесен 81
“Лестер” Англия – “Рандерс” Дания 4:1
Голы: Ндиди 23, Барнс 49, Дака 54, Дьюсбери-Холл 74 – Хаммершой-Мистрати 45
“Олимпик Марсель” Франция – “Карабах” Агдам, Азербайджан 3:1
Голы: Милик 41, Милик 44, Пайет 90+2 – Кади 86
“Спарта” Прага, Чехия – “Партизан” Белград, Сербия 0:1
Гол: Мениг 78
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