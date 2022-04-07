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Фейенорд – Славия Прага. 3:3. Голевая феерия – Обзор матча
Чехи вытащили матч на 90+5
Фото: https://twitter.com/slavia_eng
"Славия" Прага в гостях спасла ничью в матче 1/4 финала Лиги конференций против "Фейенорда" (3:3). Победный гол забил Ибрагим Траоре на 90+5.
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