УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Фейенорд – Славия Прага. 3:3. Голевая феерия – Обзор матча
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фейенорд – Славия Прага. 3:3. Голевая феерия – Обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)

Чехи вытащили матч на 90+5

Фейенорд – Славия Прага. 3:3. Голевая феерия – Обзор матча

Фото: https://twitter.com/slavia_eng

Новина українською

"Славия" Прага в гостях спасла ничью в матче 1/4 финала Лиги конференций против "Фейенорда" (3:3). Победный гол забил Ибрагим Траоре на 90+5.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фейеноорд (Роттердам) Славия (Прага) Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...