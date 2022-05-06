Моуриньо в слезах: Это победа семьи. Абрахам: Болельщики выиграли для нас этот матч

В четверг "Рома" на заполненном до отказа "Стадио Олимпико" переиграла "Лестер" со счетом 1:0 и тем самым обеспечила себе выход в финал первого розыгрыша Лиги Конференций. После матча главный тренер "джаллоросси" Жозе Моуриньо и автор победного гола Тэмми Абрахам поделились впечатлениями.

"Я так устал, я хочу домой", - заявил не сдержавший слез португальский специалист. "Это победа семьи. Не только той, которая была на поле и на скамье запасных, но на всем стадионе. В этом наше наибольшее достижение. В любви и ощущениях семьи, которые мы создали с болельщиками".

"Я считаю, мы отыграли замечательно. Другие, возможно, видят это иначе. Но когда твой вратарь совершает два сейва за 90 минут против команды Английской Премьер-Лиги с такой атакующей силой - значит, мы сделали что-то правильно. Парни заслужили это. Мы прошли фантастический путь, приносили в жертву Серию А. Но теперь мы в финале и хотим победить".

"Наш стиль прессинга рискованный, мы не можем сохранять его все 90 минут. Сегодня мы сели глубже, перешли на тактическую схему 5-3-1-1, играли плотно и выдержали благодаря замечательной работе полузащитников. Но вновь, в целом это была семья. Так я называю эту команду".

А английский форвард заявил: "Болельщики выиграли для нас эту игру еще до того, как она началась. Мы могли слышать их еще до того, как зашли на стадион, во время разминки. Мы даже не были на поле, но слыхали их. Победа для них и команды. Мы старались для них, оставили на поле все. В последние минуты я уже не мог дышать".

Следует напомнить, что для "Ромы" это первый финал Еврокубков за 31 год. Для Абрахама - второй в карьере после выигранного финала Лиги Чемпионов-2020/2021 с "Челси". В том розыгрыше он принял участие в пяти матчах. Все - в групповом турнире. А для Моуриньо этот финал пятый в тренерской карьере. Причем их он достиг с четырьмя разными клубами, что является рекордом. Все четыре предыдущих финала Жозе выиграл.