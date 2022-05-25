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Моуриньо: Как бы ни завершился финал, для меня это был позитивный сезон
Жозе может выиграть все европейские клубные трофеи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался накануне финального матча Лиги конференций против "Фейеноорд", который пройдет 25 мая в албанской Тиране.
"Мы на заключительном этапе пути, это конец сезона. Мы сыграли финал в выходные, гарантировав себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Мы вошли в историю, добравшись до еврофинала, но теперь должны написать новую историю и выиграть его.
Это финал. Ничего другого на уме до завтрашнего дня у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Мы сохранили энтузиазм, не перебарщивая с ним и удерживая фокус. Игроки сконцентрированы, у них верный настрой и они испытывают радость от участия в таком матче.
Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим. Все надо оценивать как часть процесса. Завтрашний матч – дело игроков, тренеры тут смотрят со стороны. Тренерская работа окончена. Это последний матч сезона.
Как бы ни завершился финал, для меня это был позитивный сезон .Это особый момент для Албании и Тираны. Стадион очень красивый. Я рад сыграть здесь. Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничто дополнительное тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет в своих сильных качествах и пределах возможностей.
История про Особенного – это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильней, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным индивидуальностям.
Мхитарян возобновил тренировки, что было для него важно. Доверяю его ощущению собственного физического состояния. Он сказал, что готов играть», - цитирует Моуриньо пресс-служба УЕФА.
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