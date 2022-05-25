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Тренер Фейеноорда - о матче с Ромой: Мы знаем чего ожидать, но всякое бывает

Лига конференций
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Финальный матч Лиги конференций состоится сегодня, 25 мая

Тренер Фейеноорда - о матче с Ромой: Мы знаем чего ожидать, но всякое бывает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот поделился ожиданиями от финала Лиги конференций против итальянской "Ромы".

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"Мы просмотрели уйму игр с участием "Ромы", и она почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если завтра она будет действовать от обороны. Думаю, соперник будет стараться забрасывать длинные передачи за спины нашим защитникам, хотя кто его знает.

Мы знаем чего ожидать, но всякое бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей "Ромы", так что, надеюсь, основательно подготовились к матчу. Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Основной вратарь? Состояние Бейлова все лучше. Он уже неделю тренируется с нами без каких-либо проблем. Если не будет сюрпризов, завтра он будет полностью готов к матчу. Так что очень высоки шансы, что Джастин сыграет". - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал между "Ромой" и "Фейеноордом" состоится уже сегодня, 25 мая в Тиране. Начало - в 22:00.

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В статье: Рома (Рим) Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
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Источник:
УЕФА

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