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Пушка со штрафного. Гол хавбека Зари - в десятке лучших в рамках Лиги Конференций

Лига конференций
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Ударил знатно

Пушка со штрафного. Гол хавбека Зари - в десятке лучших в рамках Лиги Конференций

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги Лиги Конференций. Был объявлен лучший гол молодого турнира.

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Однако о победителе награды позже. Во-первых, отметим, что десятое место в голосовании занял украинец Егор Назарина. Был отмечен гол хавбека "Зари" в ворота норвежского "Буде-Глимт".

Первое место же занял Димитри Пайет. Также среди номинантов были Максимилиан Виттек, Луис Синистерра, Матан Озес, Жорди Гомес, Эдон Жегрова, Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини и Лазарос Христодулопулос.

Ранее мы сообщали, кто стал лучшим игроком Лиги Конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина
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Источник:
УЕФА

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