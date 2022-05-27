Пушка со штрафного. Гол хавбека Зари - в десятке лучших в рамках Лиги Конференций

УЕФА продолжает подбивать итоги Лиги Конференций. Был объявлен лучший гол молодого турнира.

Однако о победителе награды позже. Во-первых, отметим, что десятое место в голосовании занял украинец Егор Назарина. Был отмечен гол хавбека "Зари" в ворота норвежского "Буде-Глимт".

Первое место же занял Димитри Пайет. Также среди номинантов были Максимилиан Виттек, Луис Синистерра, Матан Озес, Жорди Гомес, Эдон Жегрова, Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини и Лазарос Христодулопулос.

Ранее мы сообщали, кто стал лучшим игроком Лиги Конференций.