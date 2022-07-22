Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Поражения трех белорусских клубов, Кочергин поучаствовал в разгроме Астаны
Украинец забил четверый гол Ракува
Фото: twitter.com/azalkmaar/Автор - невідомий
Лига конференций, второй квалификационный раунд, первые матчи
“Арис Лимассол” Кипр – “Нефтчи Баку” Азербайджан 2:0
Голы: Кажу 53, Гомис 66
Помимо “Габалы”, неудачно провел свой матч второго квалификационного раунда и “Нефтчи”. Вице-чемпион Азербайджана проиграл на выезде кипрскому “Арису”, пропустив два гола во втором тайме.
“ЧФР Клуж” Румыния – “Интер Эскальдес” Андорра 3:0
Голы: Бетанкор 5 (пен.), Дебелюх 38, Фехер 84 (авт.)
Чемпион Румынии уверенно переиграл чемпиона Андорры. Три гола на любой вкус – пенальти, автогол и гол с игры. Экс-хавбек “Зари” Ловро Цвек провел за “ЧФР Клуж” полный матч.
“Хапоэль Беэр-Шева” Израиль – “Динамо Минск” Беларусь 2:1
Голы: Иеэзкель 1, Хатуэль 52 – Концевой 76
Вторая команда прошлого сезона чемпионата Израиля обыграла третью команду Беларуси. Вполне предсказуемой результат, но вероятно “Хапоэль Беэр-Шева” хотел в итоге видеть более убедительную победу.
“Истанбул Башакшехир” Турция – “Маккаби Нетания” Израиль 1:1
Голы: Шиш 81 – Ицхак 2
Удаление: Галабов 90+2 (“Маккаби”)
Месут Озил, само собой, не играл в сегодняшнем матче за “Истанбул Башакшехир”, но в составе турецкой команде играли другие известные ветераны – Волкан Бабакан, Лукас Билья, Стефано Окака и другие. Показательно, что средний возраст стартового состава “Истанбула” составил 30.6 лет. Команда ветеранов не смогла обыграть “Маккаби Нетания”, и более того – с трудом избежала поражения. Принес хозяевам ничью польский форвард Патрик Шиш.
“Арис Салоники” Греция – “Гомель” Беларусь 5:1
Голы: Грей 16 (пен.), Итурбе 28, Камашу 31, Пальма 61, Грей 79 – Фабиано 11 (авт.)
В составе греческого “Ариса” есть футболисты с опытом игры в АПЛ, Серии А и Ла Лиги, поэтому разгромная победа над белорусским “Гомелем” не должна удивлять. Дубль сделал 31-летний форвард Андре Грей, за которого в свое время “Уотфорд” заплатил 20 млн евро, еще один мяч на счету экс-вингера “Порту”, “Вероны” и “Ромы” Хуана Итурбе.
“Расинг Юнион” Люксембург – “Чукарички” Сербия 1:4
Голы: Омрани 20 – Ковач 16, Мияйлович 35, Ковач 51, Лукич 66
В прошлом сезоне “Расинг Юнион” во второй раз в своей истории выиграл Кубок Люксембурга, обыграв в финале чемпиона лиги “Дюделанж”. Приз – путевка в Лигу конференций. Но в ней “Расинг Юнион” вероятно долго не задержится. Уже в первой игре люксембургская команда разгромно проиграла на своем поле сербском “Чукарички”.
“Сепси” Румыния – “Олимпия Любляна” Словения 3:1
Голы: Штефэнеску 45+4, Пэун 84, Караматик 90+3 (авт.) – Сешлар 4
“Сепси” – еще один победитель Кубка во втором раунде Лиги конференций, и в отличие от “Олимпии” румынский клуб победил в своем матче. “Олимпия” вышла вперед на четвертой минуте, но “Сепски” перед свистком на перерыв отыграл один мяч, а в конце матча добавил еще два мяча.
“Вележ” Босния и Герцеговина – “Хамрун” Мальта 0:1
Гол: Гийомье 30
Как и “Сепси”, “Вележ” в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл Кубок Боснии и Герцеговины. Однако команда из Мостара сыграла на уровне “Расинга”, а не “Сепси”, проиграв на своем поле “Хамруну”, занявшему третье место в чемпионате Мальты 2021/22.
“АЗ Алкмар” Нидерланды – “Тузла Сити” Босния и Герцеговина 1:0
Гол: де Вит 12 (пен.)
От еще одного боснийского клуба “Тузла Сити” ожидания были меньше – как никак дебютант еврокубков. Минимальное поражение крепкому нидерландскому “АЗ” – результат, который оставляет надежды на выход в следующий раунд.
“Спартак Трнава” Словакия – “Ньютаун” Уэльс 4:1
Голы: Юсуф 14, Юсуф 41, Юсуф 44, Иван 75 – Кауэнс 23
Третья команда чемпионата Словакии прошлого сезона крупно обыграла третью команду чемпионата Уэльса. Вполне ожидаемый результат.
“Риека” Хорватия – “Юргорден” Швеция 1:2
Голы: Вучкич 13 – Финнделль 38, Эдвардсен 54
Чемпионат Швеции в полном разгаре, и перед матчем с “Риекой” шведский “Юргорден” выиграл четыре подряд тура в июне-июле. У “Риеки” была только одна официальная игра, поэтому победа гостей не удивляет.
“Сент-Патрикс” Ирландия – “Мура” Словения 1:1
Голы: Форрестер 60 – Даку 28
Удаление: Дойл 90+1 (“Сент-Патрикс”)
“Мазервелл” Шотландия – “Слайго Роверс” Ирландия 0:1
Гол: Кина 27
Два неплохих результата для ирландских команд. “Сент-Патрикс” отыгрался во втором тайме в матче со словенской “Мурой”, а “Слайго Роверс” переиграл на выезде шотландский “Мазервелл”.
“БАТЭ” Беларусь – “Коньяспор” Турция 0:3
Голы: Бютючи 39, Михаляк 58, Мурич 90+5
Удаление: Язгылы 40 (“Коньяспор”)
Вслед за “Динамо” Минск и “Гомелем” свой матч в Лиге конференций проиграл и “БАТЭ”, уступив “Коньяспору” с крупным счетом. При этом турецкая команда с первого тайма играла вдесятером.
“Влазния” Албания – “Университатя Крайова” Румыния 1:1
Голы: Ходжай 51 – Иван 45+2 (пен.)
“Влазния” в двух сезонах подряд побеждает в Кубке Албании. В прошлом сезоне команда из Шкодера вылетела во втором раунде квалификации Лиги конференций, прекратит ли она свои выступления во втором раунде и в кампании 2021/22? Пока шансы с “Университатя Крайова” 50 на 50.
“Ракув” Польша – “Астана” Казахстан 5:0
Голы: Лопес 4, Вдовяк 42, Гутковский 66, Кочергин 77, Тудор 90+5 (пен.)
Вице-чемпион Польши очень уверенно разобрался с вице-чемпионом Казахстана. Не без украинских футболистов. Владислав Кочергин появился на поле во втором тайме и отметился одним забитым голом, а в составе “Астаны” восемь минут на поле провел экс-центрбек “Волыни” Бескоровайный.
Удаления: Сореску 21 – Кусяпов 62
“Брейдаблик” Исландия – “Будучность” Черногория 2:0
Голы: Стейндорссон 88, Гюннлейгссон 90+6 (пен.)
Возможно “Будучность” рассчитывала на победу в Исландии, но после двух удалений добыться положительного результата было сложно и в результате черногорский клуб пропустил два гола в конце матча.
Удаления: Ражнатович 55 (“Будучность”), Миркович 69 (“Будучность”)
“Викингур Рейкьявик” Исландия – “Нью-Сейнтс” Уэльс 2:0
Голы: Ингасон 29 (пен.), Ингасон 57 (пен.)
Домашней победой закончил свой матч и чемпион Исландии “Викингур”. Два гола с пенальти забил форвард Бирнир Ингасон.
“Витория Гимарайнш” Португалия – “Пушкаш-Академия” Венгрия 3:0
Голы: Ламейрас 4, Тьягу Силва 39, Андерсон 65
Традиционно португальские клубы играют позже всех и фактор времени сыграл в пользу “Витория Гимарайнш” – крупная победа над венгерской “Академией Пушкаш”.
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