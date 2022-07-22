ЛК. Поражения трех белорусских клубов, Кочергин поучаствовал в разгроме Астаны

Лига конференций, второй квалификационный раунд, первые матчи

“Арис Лимассол” Кипр – “Нефтчи Баку” Азербайджан 2:0

Голы: Кажу 53, Гомис 66

Помимо “Габалы”, неудачно провел свой матч второго квалификационного раунда и “Нефтчи”. Вице-чемпион Азербайджана проиграл на выезде кипрскому “Арису”, пропустив два гола во втором тайме.

“ЧФР Клуж” Румыния – “Интер Эскальдес” Андорра 3:0

Голы: Бетанкор 5 (пен.), Дебелюх 38, Фехер 84 (авт.)

Чемпион Румынии уверенно переиграл чемпиона Андорры. Три гола на любой вкус – пенальти, автогол и гол с игры. Экс-хавбек “Зари” Ловро Цвек провел за “ЧФР Клуж” полный матч.

“Хапоэль Беэр-Шева” Израиль – “Динамо Минск” Беларусь 2:1

Голы: Иеэзкель 1, Хатуэль 52 – Концевой 76

Вторая команда прошлого сезона чемпионата Израиля обыграла третью команду Беларуси. Вполне предсказуемой результат, но вероятно “Хапоэль Беэр-Шева” хотел в итоге видеть более убедительную победу.

“Истанбул Башакшехир” Турция – “Маккаби Нетания” Израиль 1:1

Голы: Шиш 81 – Ицхак 2

Удаление: Галабов 90+2 (“Маккаби”)

Месут Озил, само собой, не играл в сегодняшнем матче за “Истанбул Башакшехир”, но в составе турецкой команде играли другие известные ветераны – Волкан Бабакан, Лукас Билья, Стефано Окака и другие. Показательно, что средний возраст стартового состава “Истанбула” составил 30.6 лет. Команда ветеранов не смогла обыграть “Маккаби Нетания”, и более того – с трудом избежала поражения. Принес хозяевам ничью польский форвард Патрик Шиш.

“Арис Салоники” Греция – “Гомель” Беларусь 5:1

Голы: Грей 16 (пен.), Итурбе 28, Камашу 31, Пальма 61, Грей 79 – Фабиано 11 (авт.)

В составе греческого “Ариса” есть футболисты с опытом игры в АПЛ, Серии А и Ла Лиги, поэтому разгромная победа над белорусским “Гомелем” не должна удивлять. Дубль сделал 31-летний форвард Андре Грей, за которого в свое время “Уотфорд” заплатил 20 млн евро, еще один мяч на счету экс-вингера “Порту”, “Вероны” и “Ромы” Хуана Итурбе.

“Расинг Юнион” Люксембург – “Чукарички” Сербия 1:4

Голы: Омрани 20 – Ковач 16, Мияйлович 35, Ковач 51, Лукич 66

В прошлом сезоне “Расинг Юнион” во второй раз в своей истории выиграл Кубок Люксембурга, обыграв в финале чемпиона лиги “Дюделанж”. Приз – путевка в Лигу конференций. Но в ней “Расинг Юнион” вероятно долго не задержится. Уже в первой игре люксембургская команда разгромно проиграла на своем поле сербском “Чукарички”.

“Сепси” Румыния – “Олимпия Любляна” Словения 3:1

Голы: Штефэнеску 45+4, Пэун 84, Караматик 90+3 (авт.) – Сешлар 4

“Сепси” – еще один победитель Кубка во втором раунде Лиги конференций, и в отличие от “Олимпии” румынский клуб победил в своем матче. “Олимпия” вышла вперед на четвертой минуте, но “Сепски” перед свистком на перерыв отыграл один мяч, а в конце матча добавил еще два мяча.

“Вележ” Босния и Герцеговина – “Хамрун” Мальта 0:1

Гол: Гийомье 30

Как и “Сепси”, “Вележ” в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл Кубок Боснии и Герцеговины. Однако команда из Мостара сыграла на уровне “Расинга”, а не “Сепси”, проиграв на своем поле “Хамруну”, занявшему третье место в чемпионате Мальты 2021/22.

“АЗ Алкмар” Нидерланды – “Тузла Сити” Босния и Герцеговина 1:0

Гол: де Вит 12 (пен.)

От еще одного боснийского клуба “Тузла Сити” ожидания были меньше – как никак дебютант еврокубков. Минимальное поражение крепкому нидерландскому “АЗ” – результат, который оставляет надежды на выход в следующий раунд.

“Спартак Трнава” Словакия – “Ньютаун” Уэльс 4:1

Голы: Юсуф 14, Юсуф 41, Юсуф 44, Иван 75 – Кауэнс 23

Третья команда чемпионата Словакии прошлого сезона крупно обыграла третью команду чемпионата Уэльса. Вполне ожидаемый результат.

“Риека” Хорватия – “Юргорден” Швеция 1:2

Голы: Вучкич 13 – Финнделль 38, Эдвардсен 54

Чемпионат Швеции в полном разгаре, и перед матчем с “Риекой” шведский “Юргорден” выиграл четыре подряд тура в июне-июле. У “Риеки” была только одна официальная игра, поэтому победа гостей не удивляет.

“Сент-Патрикс” Ирландия – “Мура” Словения 1:1

Голы: Форрестер 60 – Даку 28

Удаление: Дойл 90+1 (“Сент-Патрикс”)

“Мазервелл” Шотландия – “Слайго Роверс” Ирландия 0:1

Гол: Кина 27

Два неплохих результата для ирландских команд. “Сент-Патрикс” отыгрался во втором тайме в матче со словенской “Мурой”, а “Слайго Роверс” переиграл на выезде шотландский “Мазервелл”.

“БАТЭ” Беларусь – “Коньяспор” Турция 0:3

Голы: Бютючи 39, Михаляк 58, Мурич 90+5

Удаление: Язгылы 40 (“Коньяспор”)

Вслед за “Динамо” Минск и “Гомелем” свой матч в Лиге конференций проиграл и “БАТЭ”, уступив “Коньяспору” с крупным счетом. При этом турецкая команда с первого тайма играла вдесятером.

“Влазния” Албания – “Университатя Крайова” Румыния 1:1

Голы: Ходжай 51 – Иван 45+2 (пен.)

“Влазния” в двух сезонах подряд побеждает в Кубке Албании. В прошлом сезоне команда из Шкодера вылетела во втором раунде квалификации Лиги конференций, прекратит ли она свои выступления во втором раунде и в кампании 2021/22? Пока шансы с “Университатя Крайова” 50 на 50.

“Ракув” Польша – “Астана” Казахстан 5:0

Голы: Лопес 4, Вдовяк 42, Гутковский 66, Кочергин 77, Тудор 90+5 (пен.)

Вице-чемпион Польши очень уверенно разобрался с вице-чемпионом Казахстана. Не без украинских футболистов. Владислав Кочергин появился на поле во втором тайме и отметился одним забитым голом, а в составе “Астаны” восемь минут на поле провел экс-центрбек “Волыни” Бескоровайный.

Удаления: Сореску 21 – Кусяпов 62

“Брейдаблик” Исландия – “Будучность” Черногория 2:0

Голы: Стейндорссон 88, Гюннлейгссон 90+6 (пен.)

Возможно “Будучность” рассчитывала на победу в Исландии, но после двух удалений добыться положительного результата было сложно и в результате черногорский клуб пропустил два гола в конце матча.

Удаления: Ражнатович 55 (“Будучность”), Миркович 69 (“Будучность”)

“Викингур Рейкьявик” Исландия – “Нью-Сейнтс” Уэльс 2:0

Голы: Ингасон 29 (пен.), Ингасон 57 (пен.)

Домашней победой закончил свой матч и чемпион Исландии “Викингур”. Два гола с пенальти забил форвард Бирнир Ингасон.

“Витория Гимарайнш” Португалия – “Пушкаш-Академия” Венгрия 3:0

Голы: Ламейрас 4, Тьягу Силва 39, Андерсон 65

Традиционно португальские клубы играют позже всех и фактор времени сыграл в пользу “Витория Гимарайнш” – крупная победа над венгерской “Академией Пушкаш”.