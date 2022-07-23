Экс-нападающий Ворсклы: Победа над АИК должна дать полтавчанам уверенности и вдохновения

Бывший нападающий "Ворсклы" Сергей Чуйченко прокомментировал победу полтавчан в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций над АИК:

“ – Если откровенно, то думал, что для полтавчан будет очень хорошо, если все бы завершилось результативной ничьей. Но номинальные хозяева приятно удивили, прежде всего, изобретательными действиями в атаке, и хотя в нескольких моментах у их ворот фарт был на стороне "Ворсклы", все же считаю, что украинская команда наиграла на викторию.

— Это была первая официальная игра "Ворсклы" в этом году и сразу под руководством нового вождя Виктора Скрипника. Помнится, в своей предыдущей команде, "Заре", он эффективно использовал в середине поля построение игры так называемым "ромбом". А в действиях полтавчан в Стокгольме вы заметили какие-нибудь домашние заготовки этого специалиста?

— Подробный анализ игры "Ворсклы" еще впереди, однако важно, что полтавчане были заточены остро атаковать, об удержании счета не было даже речи. Естественно, это не могло не импонировать.

— Кстати, в составе "Ворсклы" не было сразу двух ключевых исполнителей - Владимира Чеснакова и Александра Скляра. По вашему мнению, их отсутствие ощущалось?

— Думаю, что да. Ведь Чеснаков отличается строгими действиями в центре обороны, а Скляр никогда не жалеет себя в опорной зоне. Игроки, заменившие их, были не безгрешны. Вот почему будет очень хорошо, если Владимир и Александр вернутся в строй в ответном противостоянии.

— И хотя говорят, что победителей не судят, все же, что не понравилось в действиях полтавчан?

— Не хватало надежности в защите. Хорошо, что в нескольких моментах на высоте был наш вратарь Дмитрий Ризнык. Убежден, что Виктор Скрипник, который в свое время являлся управным защитником, подскажет своим новым подопечным, как следует действовать при подстраховке.

— АИК чем-то запомнился?

— Желанием при малейшей возможности проводить скоростные атаки. Это полтавчанам нужно обязательно учесть при подготовке к ответному поединку, ведь шведы постараются исправить прицел. Другое дело, что футболисты АИК не всегда успевали возвращаться в защиту, и у них были проблемы с игровой дисциплиной. Этим нужно нашим ребятам постараться воспользоваться.

Футболисты "Ворсклы" сделали всего полдела. Убежден, что повторный поединок будет для них более сложным. Я не думаю, что вчера шведская команда недооценила полтавчан и потому уступила, но то, что будет проанализирована каждая ошибка, особенно у своих ворот, убежден. Вот почему прежде всего полтавчанам важно должным образом восстановиться, пожелаю, чтобы их лазарет опустел, а Виктор Скрипник через неделю сполна использовал еще не реализованные резервы.

Эта победа должна придать "Ворскле" уверенности, вдохновения, и полтавчане должны приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше", - сказал Чуйченко.