Виктор Скрипник: Пропустили такие два гола… Там рикошет, там чуть-чуть такое

Тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник пообщался с прессой после ответного матча второго квалификационного матча Лиги конференций против АИКа, в котором украинская команда в дополнительное время проиграла 2:0 и вылетела из турнира.

Напомним, что второй гол "Ворскла" пропустила в ходе неочевидного эпизода. До сих пор непонятно, пересек ли мяч линию ворот.

- Конечно, семь месяцев не играли – это невозможно скрыть. В первом матче, возможно, было больше эмоций, потому что это первая игра за семь месяцев, хороший стадион, публика… Но когда дело доходит до серьезного, есть определенные просчеты, которые становятся решающими.

Поздравляю соперника с победой. Было видно, что все футболисты отдались этой игре по полной. Некоторых хватали судороги. Оставили все силы на поле. Сказался класс нашего соперника.

Уже в первом тайме у нас была вынужденная замена. Также вылетели люди, которые играют первую роль в команде. На сегодня их трудно заменить. Но о тех ребятах, которые выходили, я не могу сказать плохих слов. Они отдали все силы, сделали все, что могли. Хотя у нас были моменты, но мы не убили.

А пропустили два таких гола… Там рикошет, там чуть-чуть такое… Еще раз говорю, мы разочарованы, но мы покидаем Стокгольм с высоко поднятой головой. Желаем АИКу пройти как можно дальше, - сказал тренер.

Напомним, что "Ворскла" не может пройти соперника в двухматчевом противостоянии квалификации уже четыре попытки подряд.