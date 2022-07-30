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Из Болгарии. Определились арбитры на матч ЛК Заря – Университетя Крайова
Игра состоится в четверг, четвертого августа
фото з відкритих джерел
В четверг, 4-го августа, луганская "Заря" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против румынской "Университетя Крайова". Игра состоится в Польше, начало – 20:30.
Определилась бригада арбитров на этот поединок.
- Арбитр в поле – Георги Давидов;
- ассистенты – Дениз Соколов и Мирослав Максимов;
- четвертый арбитр – Драгомир Драганов.
Напомним, что из-за войны развязанной россией, украинские команды вынуждены домашние матчи проводить за пределами страны. "Заря" примет "Университетя Крайова" в польском Люблине.
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Источник:UEFA
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