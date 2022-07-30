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Из Болгарии. Определились арбитры на матч ЛК Заря – Университетя Крайова

Лига конференций
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Игра состоится в четверг, четвертого августа

Из Болгарии. Определились арбитры на матч ЛК Заря – Университетя Крайова

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 4-го августа, луганская "Заря" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против румынской "Университетя Крайова". Игра состоится в Польше, начало – 20:30.

Определилась бригада арбитров на этот поединок.

  • Арбитр в поле – Георги Давидов;
  • ассистенты – Дениз Соколов и Мирослав Максимов;
  • четвертый арбитр – Драгомир Драганов.

Напомним, что из-за войны развязанной россией, украинские команды вынуждены домашние матчи проводить за пределами страны. "Заря" примет "Университетя Крайова" в польском Люблине.

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В статье: Заря (Луганск) Лига конференций
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Источник:
UEFA

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