ЛК. Третий квалификационный раунд. Вакулко помог Риге в борьбе с португальским дебютантом

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Базовая дата первых матчей - четвертое августа 2022-го года. Но некоторые поединки были сыграны раньше.

"Виборг" (Дания) - Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 3:0

Голы:Енсен 21, Леманс 48, Ндион 52

Дания – наш конкурент в Таблице коэффициентов, но здесь тщетно было ожидать каких-то приятных сюрпризов. "Виборг" – команда с незначительным опытом в еврокубках, но даже этого хватило для разгрома представителя Фарерских островов.

Путевка в следующий раунд уже почти в кармане.

Добавим, что это третья подряд еврокубковая победа "Виборга" с сухим счетом. На предыдущей стадии дважды по 1:0 была бита "Судува".

"Рига" (Латвия) - "Жил Висенте" (Португалия) 1:1

Голы:Аурелио 18 - Боселли 63

"Жил Висенте" дебютирует в еврокубках… Новички вроде бы и не должны быть грозными, но это ведь представитель Португалии – страны, где футбол очень сильно развит. Но "Рига" не испугалась и дала достойный бой. Не проиграла. Шансы на проход остаются.

Наш Юрий Вакулко отыграл за "Ригу" все девяносто минут, получил желтую карточку. Экс-игрок "Ворсклы" Рангел вышел на поле на 64-й минуте.

"Вольфсбергер" (Австрия) 20:30 "Гзира" (Мальта)

Голы:

ДАК (Словакия) 21:30 FCSB (Румыния)

Голы: