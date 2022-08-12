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Здесь уже без Украины. Определились все пары плей-офф раунда Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Последний квалификационный этап перед групповым турниром

Здесь уже без Украины. Определились все пары плей-офф раунда Лиги конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Это означает, что сформированы все пары раунда плей-офф. Добавим, что на этом этапе не будет представлена ​​Украина – "Ворскла" и "Заря" вылетели раньше.

  • "Марибор" (Словения) – ЧФР "Клуж" (Румыния);
  • РФШ (Латвия) – "Линфилд" (Северная Ирландия);
  • "Лех" (Польша) – "Дюделанж" (Люксембург);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Слован" (Братислава, Словакия);
  • ЦСКА (София, Болгария) – "Базель" (Швейцария);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) – "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Ракув" (Польша) – "Славия" (Прага, Чехия);
  • АПОЭЛ (Кипр) – "Юргорден" (Швеция);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Ницца" (Франция);
  • "Университатя" (Румыния) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Башакшехир" (Турция) – "Антверпен" (Бельгия);
  • FCSB (Румыния) – "Викинг" (Норвегия);
  • "Партизан" (Сербия) – "Хамрун Спартанс" (Мальта);
  • "Фиорентина" (Италия) – "Твенте" (Нидерланды);
  • "Кельн" (Германия) – "Фехервар" (Венгрия);
  • "Янг Бойз" (Швейцария) – "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Словацко" (Чехия) – АИК (Швеция);
  • "Мольде" (Норвегия) – "Вольфсбергер" (Австрия);
  • АЗ (Нидерланды) – "Жил Висенте" (Португалия);
  • "Вильярреал" (Испания) – "Хайдук" (Хорватия);
  • "Вест Хэм" (Англия) - "Виборг" (Дания);
  • "Шкупи" (Северная Македония) – "Балкани" (Косово).

Матчи состоятся 18 и 25 августа (базовые дни).

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В статье: Раунд плей-офф Лига конференций
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