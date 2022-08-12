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Здесь уже без Украины. Определились все пары плей-офф раунда Лиги конференций
Последний квалификационный этап перед групповым турниром
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Это означает, что сформированы все пары раунда плей-офф. Добавим, что на этом этапе не будет представлена Украина – "Ворскла" и "Заря" вылетели раньше.
- "Марибор" (Словения) – ЧФР "Клуж" (Румыния);
- РФШ (Латвия) – "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Лех" (Польша) – "Дюделанж" (Люксембург);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Слован" (Братислава, Словакия);
- ЦСКА (София, Болгария) – "Базель" (Швейцария);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) – "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Ракув" (Польша) – "Славия" (Прага, Чехия);
- АПОЭЛ (Кипр) – "Юргорден" (Швеция);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Ницца" (Франция);
- "Университатя" (Румыния) – "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Башакшехир" (Турция) – "Антверпен" (Бельгия);
- FCSB (Румыния) – "Викинг" (Норвегия);
- "Партизан" (Сербия) – "Хамрун Спартанс" (Мальта);
- "Фиорентина" (Италия) – "Твенте" (Нидерланды);
- "Кельн" (Германия) – "Фехервар" (Венгрия);
- "Янг Бойз" (Швейцария) – "Андерлехт" (Бельгия);
- "Словацко" (Чехия) – АИК (Швеция);
- "Мольде" (Норвегия) – "Вольфсбергер" (Австрия);
- АЗ (Нидерланды) – "Жил Висенте" (Португалия);
- "Вильярреал" (Испания) – "Хайдук" (Хорватия);
- "Вест Хэм" (Англия) - "Виборг" (Дания);
- "Шкупи" (Северная Македония) – "Балкани" (Косово).
Матчи состоятся 18 и 25 августа (базовые дни).
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