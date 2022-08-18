ЛК. Ракув Кочергина сильнее Славии Качарабы, команда Рэмзи проиграла в Израиле

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр пройдут в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовый день первых матчей - 18 августа. Но дна игра состоялась раньше.

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Ниже – результаты первых матчей первого слота базового дня.

"Ракув" (Польша) - "Славия" (Чехия) 2:1

Голы: Иви Лопес 29, Тудор 61 - Холеш 60

"Ракув" – добротная команда. Она прошла два предыдущих раунда отбора турнира, не имея личного рейтинга для посева, а теперь сделала заявку и на выход в групповой этап.

Поляки выигрывали 2:1, однако все равно давили, пытались забить в третий раз. Понимали, что будет тяжело в Чехии, поэтому цель стояла нарастить как можно большее преимущество. Шансы были, но "Славия" отбилась.

Отбилась без нашего Тараса Качарабы (весь матч в запасе). За "Ракув" 45 минут отыграл Владислав Кочергин. Бывали у него и лучшие деньки.

РФШ (Латвия) - "Линфилд" (Северная Ирландия) 2:2

Голы: Фрисенбихлер 88, Липущек 90+6 - Фаллон 38, Купер 70

Латвия едва не упустила шансы на групповой этап на ровном месте. "Линфилд" – не тот соперник, перед которым нужно падать ниц, однако РФШ уступала в ходе игры 0:2. Но вовремя спохватилась: латвийцы ушли от поражения голом на 90+6-й минуте. И это отличная демонстрация того, что футбол играют до финального свистка.

Через неделю будет бой.

ЦСКА (София, Болгария) - "Базель" (Швейцария) 1:0

Гол: Серхио Лопес (автогол) 70

А вот это сенсация. ЦСКА мы помним по противостоянию в группе Лиги конференций с "Зарей" – ничего особенного. Но ведь здесь победа над самим "Базелем". Скорее всего, это проблемы швейцарцев, а не супер-прогресс болгар. По крайней мере, когда-то грозный "Базель" страдал и в предыдущих матчах текущей Лиги конференций.

Посмотрим, что будет в Швейцарии.

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Ницца" (Франция) 1:0

Гол: Перица 74

"Ницца" в межсезонье хорошо усилилась. Да и вообще команды из топ-5 чемпионатов в отборе Лиги конференций – это топовый топ. Однако израильтяне не испугались Шмейхеля, Данте, Тодибо, Рэмзи и Делорта.

Ответный матч будет чрезвычайно тяжелым, но не бесперспективным для "Маккаби".

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:1

Гол: Делькруа 57

Еще одна проблема для Швейцарии – эта даже большая, чем с "Базелем". Ведь "Янг Бойз" проиграл дома. Правда, соперник у "юношей" куда более грозный - "Андерлехт". Оба коллектива достойны группового раунда третьесортного турнира, но выжить должен только один.

"Словацко" (Чехия) - АИК (Швеция) 3:0

Голы: Петржела 28, Синявский 77, Нордфельд (автогол) 80

АИК получил относительно легкую сетку в квалификации Лиги конференций (с позиции не сеяного): "Ворскла", "Шкендия", сейчас "Словацко". С первыми двумя шведы справились, а вот чехи, очевидно, не по зубам. Это еще не полный крах, но отыграться с 0:3 будет тяжело.

"Мольде" (Норвегия) - "Вольфсбергер" (Австрия) 0:1

Гол: Барибо 22

Норвегия в этом сезоне набрала неплохой темп - сейчас она четвертая в сезонном рейтинге по коэффициенту (фактически - третья, если не учитывать дисквалифицированных террористов). Однако чем ближе к групповому этапу – тем больше скандинавы давят на тормоза. "Мольде" в предыдущем раунде не без проблем прошел "Кишварду", сейчас проиграл первый матч "Вольфсбергеру".

Нам это на руку – потеря очков конкурентом.