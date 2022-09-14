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Аполлон - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "Аполлон" - "Днепр-1", Лига Конференций, 15 сентября 2022
Фото: Александр Приходько
Пока "Днепр-1" уверенно штампует победу за победой в УПЛ, в еврокубках дела у них идут хуже. Коллектив Кучера местами показывает содержательную игру, однако проиграл все три предыдущих матча - два в отборе Лиги Европы "АЕКу", а после "АЗ" в первом туре ЛК. Впереди украинскую сторону ждет менее статусный "Аполлон", который, правда, вполне уверенно начал в чемпионате Кипра.
В четверг "Днепр-1" ожидает важный момент. Вероятно, уже после него можно будет говорить, настроена ли команда всерьез бороться за еврокубковую весну, либо же сделает ставку исключительно на местный чемпионат.
Смотрите матч второго тура группового этапа ЛК в четверг, 15-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Аполлон" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Аполлон" - "Днепр-1"
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