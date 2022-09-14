Аполлон - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Пока "Днепр-1" уверенно штампует победу за победой в УПЛ, в еврокубках дела у них идут хуже. Коллектив Кучера местами показывает содержательную игру, однако проиграл все три предыдущих матча - два в отборе Лиги Европы "АЕКу", а после "АЗ" в первом туре ЛК. Впереди украинскую сторону ждет менее статусный "Аполлон", который, правда, вполне уверенно начал в чемпионате Кипра.

В четверг "Днепр-1" ожидает важный момент. Вероятно, уже после него можно будет говорить, настроена ли команда всерьез бороться за еврокубковую весну, либо же сделает ставку исключительно на местный чемпионат.

Смотрите матч второго тура группового этапа ЛК в четверг, 15-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аполлон - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Аполлон" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".