Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аполлон – Днепр-1. 0:2. Довбик удваивает преимущество – Видео
У Рубчинского гол+голевая
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" удваивает преимущество в матче второго тура Лиги конференций против "Аполлона". Артем Довбик забивает с голевой передачи Валентина Рубчинского.
Игроки обменялись голевыми передачами друг на друга.
26' Артем Довбик – 0:2.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как Черноморец Москву на колени ставил
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, его повысили за неделю до смерти
- УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура
- Аполлон - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти