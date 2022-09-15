  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Аполлон – Днепр-1. 0:2. Довбик удваивает преимущество – Видео
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аполлон – Днепр-1. 0:2. Довбик удваивает преимущество – Видео

Лига конференций
Обновлено
(4 голосов)

У Рубчинского гол+голевая

Аполлон – Днепр-1. 0:2. Довбик удваивает преимущество – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" удваивает преимущество в матче второго тура Лиги конференций против "Аполлона". Артем Довбик забивает с голевой передачи Валентина Рубчинского.

Игроки обменялись голевыми передачами друг на друга.

26' Артем Довбик – 0:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аполлон (Кипр) Артем Довбик СК Днепр-1 Лига конференций
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде