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Артем Довбик - лучший игрок недели в Лиге конференций УЕФА
2+1 по системе гол+пас
Фото: scdnipro1.com.ua
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге конференций - им стал Артем Довбик. "Днепр-1" 15 сентября обыграл киприотский "Аполлон" (3:1).
Нападающий забил два гола и отдал голевую передачу на Валентина Рубчинского.
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Источник:uefa.com
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