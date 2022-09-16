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Артем Довбик - лучший игрок недели в Лиге конференций УЕФА

Лига конференций
(1 голосов)

2+1 по системе гол+пас

Артем Довбик - лучший игрок недели в Лиге конференций УЕФА

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге конференций - им стал Артем Довбик. "Днепр-1" 15 сентября обыграл киприотский "Аполлон" (3:1).

Нападающий забил два гола и отдал голевую передачу на Валентина Рубчинского.

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В статье: Аполлон (Кипр) Артем Довбик СК Днепр-1 Лига конференций
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Источник:
uefa.com

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