ЛК. Ожидания от Днепра-1, возможный сюрприз от Дании, турки против легких соперников

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32 команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей второго тура – ​​06.10.2022.

Группа Е

"Днепр-1" (Украина) 19:45 "Вадуц" (Лихтенштейн);

"Вадуц" (Лихтенштейн); АЗ (Нидерланды) 22:00 "Аполлон" (Кипр).

Удивительно, но на неделе именно от "Днепра-1" самые большие ожидания среди украинских команд. Дебютант еврокубков может стать тем локомотивом, который будет тянуть на себе коэффициент в соответствующей Таблице. По крайней мере, против "Вадуца" команда Александра Кучера – яркий фаворит. Надо однозначно брать три очка и параллельно верить в успех АЗ – тогда между первыми двумя позициями и двумя последними в турнирной таблице будет большая разница.

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 2 2 0 0 5-1 +4 6 2 СК Днепр-1 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 "Аполлон" 2 0 1 1 1-3 -2 1 4 "Вадуц" 2 0 1 1 1-4 -3 1

Группа G

"Сивасспор" 19:45 "Балкани" (Косово) ;

; "Славия" (Чехия) 22:00 "Клуж" (Румыния).

Турция очень мощно наступает в Таблице коэффициентов, имея по две команды в Лиге Европы и Лиге конференций. И если в Лиге Европы соперники опасны, то в третьем по рангу турнире есть откровенно проходные оппоненты. По крайней мере, так видится, когда смотришь на пару "Сивасспор" – "Балкани" (Косово). Кроме этого, в этом квартете внимание приковано и к чехам, опережающим нас в Таблице коэффициентов. "Славия" – лидер турнирной таблицы, но "Клуж" попытается упорствовать.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Славия" 2 1 1 0 4-3 +1 4 2 Сивасспор 2 1 1 0 2-1 +1 4 3 Клуж 2 0 1 1 1-2 -1 1 4 Балкани 2 0 1 1 3-4 -1 1

Группа D

"Словацко" (Чехия) 19:45 "Ницца" (Франция) ;

; "Кельн" (Германия) 22:00 "Партизан" (Сербия).

Но не только "Славией" единой... У Чехии есть еще один плацдарм для набора очков – это "Словацко" в группе D. Хотя соперники здесь не дают разгуляться – один балл в двух стартовых турах. А дальше легче не будет – два матча с "Ниццей". У "Партизана", – представителя еще одного нашего конкурента, – впереди тоже противостояние с представителем топ-чемпионата. Между первым и четвертым местами в этой группе – разница в два очка, поэтому 3-4 туры могут стать определяющими.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Кёльн" 2 1 1 0 5-3 +2 4 2 "Ницца" 2 0 2 0 2-2 0 2 3 "Партизан" 2 0 2 0 4-4 0 2 4 "Словацко" 2 0 1 1 5-7 -2 1

Группа А

РФШ (Латвия) 22:00 "Башакшехир" (Турция);

"Башакшехир" (Турция); "Харт" (Шотландия) 22:00 "Фиорентина" (Италия).

Ну и еще немного о Турции. Если способность "Балкани" создать конкуренцию "Сивасспору" вызывает сомнения, то и способность РФШ ​​бороться с "Башакшехиром" – аналогично. "Истанбул" на старте выбил две победы из двух возможных, что открывает перед командой отличные перспективы. И неважно, что в этой группе представлена ​​грозная "Фиорентина" – турки гнут свою линию.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Истанбул ББ" 2 2 0 0 7-0 +7 6 2 Харт оф Мидлотиан 2 1 0 1 2-4 -2 3 3 РФШ 2 0 1 1 1-3 -2 1 4 "Фиорентина" 2 0 1 1 1-4 -3 1

Группа В

"Андерлехт" (Бельгия) 19:45 "Вест Хэм" (Англия);

"Вест Хэм" (Англия); "Силькеборг" (Дания) 19:45 FCSB (Румыния).

Дания продолжает находиться на наших радарах. "Силькеборг" пока не слишком помогает своей Ассоциации бороться в Таблице коэффициентов (два поражения в двух турах Лиги конференций), но впереди матчи с теоретически удобным соперником. По крайней мере, румынская FCSB на бумаге выглядит не так грозно, как "Вест Хэм" и "Андерлехт". Но каково будет на практике? "Силькеборг" уже и так отпустил на четыре очка проходную вторую позицию. Без хотя бы одной победы над румынами трудно будет рассчитывать на выход в весну.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Андерлехт" 2 1 1 0 1-0 +1 4 2 "Вест Хэм Юнайтед" 1 1 0 0 3-1 +2 3 3 ФКСБ 2 0 1 1 1-3 -2 1 4 Силькеборг 1 0 0 1 0-1 -1 0

Группа F

"Мольде" (Норвегия) 19:45 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) ;

; "Гент" (Бельгия) 22:00 "Юргорден" (Швеция).

Все норвежские команды приложились в этом сезоне к прорыву Ассоциации в Таблице коэффициентов, хотя главной силой является "Буде-Глимт". "Мольде", в свою очередь, добыл лишь одну ничью в двух турах Лиги конференций. Но ведь впереди скромный "Шэмрок Роверс" – и здесь можно сыграть сугубо на опыте. Хотя у ирландцев точно есть характер. Кто кого – одна из самых больших интриг игрового дня.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Гент 2 1 1 0 3-0 +3 4 2 Юргорден 2 1 1 0 3-2 +1 4 3 "Мольде" 2 0 1 1 2-3 -1 1 4 "Шэмрок Роверс" 2 0 1 1 0-3 -3 1

Группа Н

"Пюник" (Армения) 19:45 "Жальгирис" (Литва);

"Жальгирис" (Литва); "Базель" 22:00 "Слован" (Братислава).

"Базель" – гегемон в этой группе. Евровесна уже почти обеспечена, но для швейцарской Ассоциации важно, чтобы ее гранд взял как можно больше очков именно в группе. Относительно лёгкой группе. Именно "Слован" здесь видится едва ли не самым конкурентоспособным соперником. Что поделаешь, такова воля жеребия.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Базель" 2 2 0 0 4-1 +3 6 2 "Пюник" 2 1 0 1 3-3 0 3 3 "Жальгирис" 2 0 1 1 0-1 -1 1 4 "Слован" 2 0 1 1 0-2 -2 1

Остальные матчи:

Группа С

"Лех" (Польша) 19:45 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль); "Вильярреал" (Испания) 22:00 "Аустрия" (Австрия).