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ЛК. Ожидания от Днепра-1, возможный сюрприз от Дании, турки против легких соперников
Анонс матчей третьего тура группового этапа
scdnipro1.com.ua
На групповом этапе Лиги конференций представлены 32 команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.
Дата всех матчей второго тура – 06.10.2022.
- "Днепр-1" (Украина) 19:45 "Вадуц" (Лихтенштейн);
- АЗ (Нидерланды) 22:00 "Аполлон" (Кипр).
Удивительно, но на неделе именно от "Днепра-1" самые большие ожидания среди украинских команд. Дебютант еврокубков может стать тем локомотивом, который будет тянуть на себе коэффициент в соответствующей Таблице. По крайней мере, против "Вадуца" команда Александра Кучера – яркий фаворит. Надо однозначно брать три очка и параллельно верить в успех АЗ – тогда между первыми двумя позициями и двумя последними в турнирной таблице будет большая разница.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|СК Днепр-1
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|"Аполлон"
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|4
|"Вадуц"
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
- "Сивасспор" 19:45 "Балкани" (Косово);
- "Славия" (Чехия) 22:00 "Клуж" (Румыния).
Турция очень мощно наступает в Таблице коэффициентов, имея по две команды в Лиге Европы и Лиге конференций. И если в Лиге Европы соперники опасны, то в третьем по рангу турнире есть откровенно проходные оппоненты. По крайней мере, так видится, когда смотришь на пару "Сивасспор" – "Балкани" (Косово). Кроме этого, в этом квартете внимание приковано и к чехам, опережающим нас в Таблице коэффициентов. "Славия" – лидер турнирной таблицы, но "Клуж" попытается упорствовать.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Славия"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|2
|Сивасспор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|3
|Клуж
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|4
|Балкани
|2
|0
|1
|1
|3-4
|-1
|1
- "Словацко" (Чехия) 19:45 "Ницца" (Франция);
- "Кельн" (Германия) 22:00 "Партизан" (Сербия).
Но не только "Славией" единой... У Чехии есть еще один плацдарм для набора очков – это "Словацко" в группе D. Хотя соперники здесь не дают разгуляться – один балл в двух стартовых турах. А дальше легче не будет – два матча с "Ниццей". У "Партизана", – представителя еще одного нашего конкурента, – впереди тоже противостояние с представителем топ-чемпионата. Между первым и четвертым местами в этой группе – разница в два очка, поэтому 3-4 туры могут стать определяющими.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Кёльн"
|2
|1
|1
|0
|5-3
|+2
|4
|2
|"Ницца"
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|3
|"Партизан"
|2
|0
|2
|0
|4-4
|0
|2
|4
|"Словацко"
|2
|0
|1
|1
|5-7
|-2
|1
- РФШ (Латвия) 22:00 "Башакшехир" (Турция);
- "Харт" (Шотландия) 22:00 "Фиорентина" (Италия).
Ну и еще немного о Турции. Если способность "Балкани" создать конкуренцию "Сивасспору" вызывает сомнения, то и способность РФШ бороться с "Башакшехиром" – аналогично. "Истанбул" на старте выбил две победы из двух возможных, что открывает перед командой отличные перспективы. И неважно, что в этой группе представлена грозная "Фиорентина" – турки гнут свою линию.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Истанбул ББ"
|2
|2
|0
|0
|7-0
|+7
|6
|2
|Харт оф Мидлотиан
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|3
|РФШ
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|4
|"Фиорентина"
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
- "Андерлехт" (Бельгия) 19:45 "Вест Хэм" (Англия);
- "Силькеборг" (Дания) 19:45 FCSB (Румыния).
Дания продолжает находиться на наших радарах. "Силькеборг" пока не слишком помогает своей Ассоциации бороться в Таблице коэффициентов (два поражения в двух турах Лиги конференций), но впереди матчи с теоретически удобным соперником. По крайней мере, румынская FCSB на бумаге выглядит не так грозно, как "Вест Хэм" и "Андерлехт". Но каково будет на практике? "Силькеборг" уже и так отпустил на четыре очка проходную вторую позицию. Без хотя бы одной победы над румынами трудно будет рассчитывать на выход в весну.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Андерлехт"
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|2
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|3
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|4
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
- "Мольде" (Норвегия) 19:45 "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
- "Гент" (Бельгия) 22:00 "Юргорден" (Швеция).
Все норвежские команды приложились в этом сезоне к прорыву Ассоциации в Таблице коэффициентов, хотя главной силой является "Буде-Глимт". "Мольде", в свою очередь, добыл лишь одну ничью в двух турах Лиги конференций. Но ведь впереди скромный "Шэмрок Роверс" – и здесь можно сыграть сугубо на опыте. Хотя у ирландцев точно есть характер. Кто кого – одна из самых больших интриг игрового дня.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3-0
|+3
|4
|2
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|3
|"Мольде"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|4
|"Шэмрок Роверс"
|2
|0
|1
|1
|0-3
|-3
|1
- "Пюник" (Армения) 19:45 "Жальгирис" (Литва);
- "Базель" 22:00 "Слован" (Братислава).
"Базель" – гегемон в этой группе. Евровесна уже почти обеспечена, но для швейцарской Ассоциации важно, чтобы ее гранд взял как можно больше очков именно в группе. Относительно лёгкой группе. Именно "Слован" здесь видится едва ли не самым конкурентоспособным соперником. Что поделаешь, такова воля жеребия.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Базель"
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|2
|"Пюник"
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|3
|"Жальгирис"
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|4
|"Слован"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
Остальные матчи:
- "Лех" (Польша) 19:45 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Вильярреал" (Испания) 22:00 "Аустрия" (Австрия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вильярреал"
|2
|2
|0
|0
|6-4
|+2
|6
|2
|"Лех"
|2
|1
|0
|1
|7-5
|+2
|3
|3
|Хапоэль
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|4
|"Аустрия"
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
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