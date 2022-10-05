Тренер Вадуца: Ключевой игрок в Днепре-1 - №7, кажется, его фамилия Довник

Главный тренер лихтенштейнского "Вадуца" Алессандро Манджаратти поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги конференций с "Днепром-1", который состоится в четверг, 6 октября.

– Какие ваши первые впечатления от города и стадиона?

– Очень хороший стадион и хорошее поле. О городе пока не могу ничего сказать, мы ведь прибыли только днем. Но мы счастливы быть здесь, наслаждаться атмосферой сегодня и завтра.

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– Что вы знаете о сопернике? Можете выделить кого-нибудь из игроков?

– Да, я видел матчи "Днепра-1" в Лиге конференций и в чемпионате. Ключевым игроком считаю №7, кажется, его фамилию Довник. Он играет за национальную сборную, очень сильный физически и технически, быстрый. Он хороший игрок, и я думаю, мы услышим о нем в следующем году в Европе.

- Можете ли вы сравнить "Днепр-1" с "Алкмаром"? "Алкмар" – лидер группы, но "Днепр-1" тоже очень сильная команда.

– Очень трудно сравнивать, ведь в Лиге конференций и чемпионате был разный футбол. Я видел первый матч Днепра-1 против Алкмара, где наш соперник играл в защитном стиле. В матчах чемпионата и против "Аполлона" "Днепр-1" играл в очень хороший комбинационный футбол, был очень сильным в билд-апе. Считаю, "Днепр-1" такой же по силе, как "Алкмар". Они играют в похожий футбол, когда атакующие игроки в любой момент могут преподнести сюрприз. Они любят комбинационный футбол с короткими передачами посередине. Мы будем готовы к этому. Я объяснил команде, как они должны действовать, и у нас есть идея, как играть против "Днепра-1". Посмотрим, хороша она или нет (улыбается).