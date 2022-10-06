По примеру Вадуца. Клубы из малых населенных пунктов, игравших в группе еврокубков

Большое количество болельщиков до сих пор не определилось как реагировать на Лигу конференций. "Проходной турнир", "никому не нужное явление" - подобная риторика частенько звучала в сезоне 2021/22. В то же время УЕФА выступает за глобализацию – мол, каждый достойный должен получить шанс и почувствовать себя частью европейского праздника.

Красивые слова? Популизм? "Вадуц" точно так не считает - клуб из крохотного княжества прыгнул выше головы, выбил в отборе словенский "Копер", турецкий "Коньяспор" и австрийский "Рапид", который, между прочим, в прошлом сезоне здорово помучал луганскую "Зарю". И теперь сыграет против нашего "Днепра-1" уже на групповом этапе.

Разве это не здорово, как для такого карлика? Ведь в самом Вадуце, столице Лихтенштейна, проживает чуть более 5,5 тысячи человек. И даже туда, где футбол не на первом месте, добрались еврокубки.

Поэтому мы решили рассказать о схожих случаях — как команды из провинции играли на групповой стадии еврокубков и что из этого вышло. Отметим, что выбрали населенные пункты, где количество жителей не превышает 20 000 человек — представьте себе, что это условный Тростянец Сумской области "рубится" с "Боруссией" Дортмунд или "Миланом".

"Дюделанж" (Дюделанж, 18300 жителей)

Где и когда: Лига Европы, сезон 2018/19, 2019/20

Не все сразу найдут на карте Люксембург, еще меньше людей недавно знали о существовании такого городка, как Дюделанж. Скромно, тихо, отстраненно – рай для интровертов. Однако тамошняя команда заставила расширить географию — дважды подряд запрыгнула в групповой этап Лиги Европы.

Вообще "Дюделанж" можно назвать местным грандом, еще с 1993-го знающим, что такое европейские баталии. В кампании 2012/13 люксембуржцам не хватило совсем немного, чтобы пройти в основную сетку ЛЕ (свое слово сказал тель-авовский "Хапоэль"), зато воплощение мечты произошло в 2018-м. Как ни крути, не каждый день удается дать бой варшавской "Легии" или "Клужу".

Уже сам факт присутствия наряду с "Миланом", "Бетисом" и "Олимпиакосом" считался чудом. От "Дюделанжа" ничего не ждали, клуб с составом в 2 миллиона евро (по версии Transfermarkt) не удивил, но установил персональное достижение – оформил первое очко в борьбе против братии Мануэля Пеллегрини.

"Дюделанж" празднует гол в ворота "Милана", фото - Getty Images

В 2019-м "львы" повторили триумфальное шествие в квалификации - оставили позади македонскую "Шкендию", эстонский "Нимме Калью" и "Арарат-Армению". В квартете А ЛЕ получилась гораздо более интересная ситуация, чем была в прошлом розыгрыше — "Дюделанж" перестрелял кипрский АПОЕЛ 4:3 (и таким образом стал первым люксембургским коллективом, победившим на таком уровне), зафиксировал ничью с "Карабахом" и дважды поразил ворота "Севильи". Хороший перформанс, учитывая, что по итогам турнира "нервионцы" подняли над головой кубок.

"Униря" (Урзичень, 18 000 жителей)

Где и когда: Лига чемпионов, сезон 2009/10

В сезоне 2008/09 "Униря" стала чемпионом Румынии. На первый взгляд ничего особенного — команда несколькими годами ранее сменила руководство, осуществила финансовые вливания для укрепления состава и таким образом добилась желаемого. Тем не менее, достижение "синих львов" вызвало фурор - все же это не типичное имя на фоне более именитых конкурентов типа "Стяуа", бухарестского "Динамо" или "Клужа". Главным вдохновителем успеха был признан Дан Петреску – тренер собрал неплохую обойму игроков, внедрил свои порядки и гарантировал участие в ЛЧ.

Учитывая, что по состоянию на 2009 год Румыния высоко котировалась в рейтинге УЕФА (8 место), "Униря" получила прямую путевку. Где выступила очень добротно - набрала 8 очков в борьбе с "Севильей", "Штутгартом" и "Рейнджерсом". Причем Петреску цеплялся за плей-офф до последнего - накануне шестого тура имел преимущество над швабами в два пункта. Только вот в Германии произошла катастрофа - "Штутгарт" устроил штурм, в течение одиннадцати минут отгрузил три мяча и поставил крест на румынской сказке.

Дан Петреску, фото - Getty Images

"Униря" быстро попрощалась с Кубком УЕФА ("Ливерпуль" победил 4:1) и этим ознаменовала начало досадного конца. В 2010 коллектив едва не защитил национальный титул, однако уже тогда столкнулся с безденежьем. Как итог, в 2011-м "синие львы" стали должниками, не прошли процедуру лицензирования (как и "Тимишоара", "Глория" Быстрица", "Университатя" и "Виктория" Бренешть), после чего приняли решение о расформировании, иногда погоня за амбициями – не слишком правильно.

"Габала" (Габала, 14 000 жителей)

Где и когда: Лига Европы, сезон 2015/16, 2016/17

За годы пребывания в "Габале" Роман Григорчук не завоевал ни одного трофея (объективно трудно спорить с "Карабахом"), однако украинского коуча с теплотой вспоминают на севере Азербайджана. Кто бы что ни говорил, а выход в группу ЛЕ – серьезная заявка для представителей тамошнего первенства.

В 2015-м "Габала" поочередно разобралась с тбилисским "Динамо", "Чукаричками", лимасольским "Аполлоном" и "Панатинаикосом". Через год "красно-черные" проделали не менее потрясающий квалификационный путь - Роман Иосифович выбил грузинскую "Самтредию", венгерский МТК, "Лилль" (с Эдером, действующим чемпионом Европы, в составе) и "Марибор".

Нельзя сказать, что и в группе азербайджанцы собирались преждевременно капитулировать. Да, в обоих случаях клуб ожидаемо удовлетворился четвертой ступенькой, но у него не отнять бойцовский дух. "Габала" пыталась сражаться, поражала ворота "краснодара", "Боруссии" Дортмунд, "Майнца" и "Андерлехта". Даже такой опыт полезен.

"Мура" (Мурская Собота, 11 300 жителей)

Где и когда: Лига конференций, сезон 2021/22

Украинский зритель может помнить "Муру" по матчам против киевского "Арсенала". Летом 2012-го словенцы разгромно уступили 0:5, но и этого хватило, чтобы пролезть дальше. Здесь нет никаких парадоксов — "поблагодарим" феерическую халатность, возникшую вокруг дисквалифицированного Эрика Матуку.

С тех пор прошло девять лет и в течение этого отрезка "черно-белые" успели исчезнуть из-за долгов, восстать под новым юридическим именем и в 2021-м выиграть высший дивизион.

"Мура" быстро выбыла из ЛЧ, не отобралась в ЛЕ (в плей-офф лучшим оказался "Штурм" из Граца), поэтому ограничилась Лигой конференций. Где, будучи очевидным андердогом в компании "Ренна", "Витесса" и "Тоттенхэма", все же умудрилась насолить последним.

Неожиданный обыгрыш лондонцев (2:1) спутал карты Антонио Конте — как мы знаем, это поражение наложилось на ковидный технарь и стоило "шпорам" попадания в 1/16 соревнований. Вряд ли итальянский специалист сильно побивался – одной ненужной проблемой стало меньше.

"Хоффенхайм" (Хоффенхайм, 3190 жителей)

Где и когда: Лига чемпионов, сезон 2018/19, Лига Европы, сезон 2017/18, 2020/21

В селе Хоффенхайм есть ратуша, несколько церквей и железнодорожный вокзал. И главное украшение — всем известный клуб, выступающий на стадионе, расположенном в соседнем Зинсхайме.

Начиная с 2008-го "сине-белые" являются постоянным участником Бундеслиги, а в кампании 2017/18 впервые дебютировали на международной арене. Учитывая успехи при тренерстве Юлиана Нагельсманна, немецкий проект превратился в обобщающий термин — фанаты и журналисты любят сюжеты, где коллективы из периферии дают результат. Достаточно вспомнить наш "Хоффенгайм из Ковалевки" - именно так прозвали "Колос", когда тот соревновался в квалификации ЛЕ против "Ариса" и хорватской "Риеки".

Что касается оригинала, первая попытка "деревенских" подытожилась неудачей — команда не пробилась в группу ЛЧ (помешал "Ливерпуль") и посыпалась в довольно проходном квартете ЛЕ с "Брагой", "Лудогорцем" и "Истанбул Башакшехиром". Второй заход (теперь уже в ЛЧ) снова завершился четвертой ступенькой — "Хоффенхайм" взял лишь 3 очка, проиграв соперничество "Манчестер Сити", "Лиону" и "Шахтеру".

В 2020-м, без Нагельсманна, однако во главе с Себастьяном Генессом, "сине-белые" наконец-то обеспечили плей-офф еврокубков - сверхубедительно обошли в ЛЕ "Црвену Звезду", "Слован" Либерец и "Гент". Правда, на этом подвиги закончились — в 1/16 подножку поставил симпатичный "Мольде".

Кого можно вспомнить еще? "Мольде" (24 600), "Астерас" из Триполиса (30 800), "Сьон" (32 700), "Вентспилс" (32 900), "Дандолк" (35 000) и, конечно же, "Монако" ( 38 100). Команды на слуху, не новички, а некоторые бились в финале ЛЧ - пусть там людей чуть больше, чем в Жмеринке. И такое бывает.