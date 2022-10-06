Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Силькеборг громит своего соперника, перестрелка в Сивасе
Результаты матчей "раннего" слота
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Лига конференций, 3-й тур
Квартет В
"Селькеборг" - "ФКСБ" 5:0
Силькеборг, "Арена Силькеборг"
Голы: Клинге (3), Куск (7), Хелениус (31, пен), Тордарсон (58), Адамсен (71)
Хозяева вышли на игру с мотивацией одержать дебютную победу в Лиге конференций. Такой настрой помог команде достичь результата. Уже за семь семь минут датчане забили два мяча и решили все вопросы о победителе матча. Еще до завершения матча футболисты "Силькеборга" отличились еще трижды.
"Андерлехт" - "Вест Хэм" 0:1
Брюссель, "Андерлехт Арена"
Голы: Скамакка (79)
Лидер группы "Вест Хэм" до встречи в Брюсселе шел без потерь. Игра для англичан была очень непростой, но "молотобойцы" все же вырвали победу и увеличили свой гандикап от бельгийского клуба. Единственный мяч в конце встречи забил Скамаччи. В "Вест Хэма" девять зачетных пунктов, а в "Андерлехта" - четыре.
Квартет С
"Лех" - Хапоэль Беер-Шева" 0:0
Познань, "Арена Познань"
В Польше вторая команда группы принимала третью. Учитывая турнирную перспективу, игра была очень важной для обеих команд. "Хапоэль" мог обойти "Лех" в случае победы. Однако, в этом матче забитых мячей зрители не увидели. Таким образом, команды упустили возможность улучшить свое турнирное положение.
Квартет D
"Словацко" - "Ницца" 0:1
Угерске-Градиште,
"Городской футбольный стадион Мирослава Валенты"
Голы: Пепе (54)
В словацком городе Угерске-Градиште встречались команды, начавшие групповой турнир не лучшим образом. "Ница" набрала всего два очка, а в активе "Словацко" был один зачетный пункт. Судьбу встречи решил забитый мяч экс-игрока "Арсенала" Николя Пепе. Таким образом, "Ницца" набирает важные три зачетных пункта.
Квартет F
"Мольде" - "Шэмрок Роверс" 3:0
Молде, "Арена Молде"
Голы: Брундхильдсен (10, 49), Хуссаин (58)
В норвежском городе Мольде встречались аутсайдеры группы, которые в очном противостоянии хотели улучшить турнирное положение. Главным героем матча стал 23-летний хавбек "Мольде" Ола Бриндхильсен, который отличился двумя забитыми голами и помог своей команде победить.
Квартет G
"Сивасспорт" - "Балкани" 3:4
Сивас, "Сивас Арена"
Голы: Ульвестад (1), Есильюрт (75, 90+1) - Тхачи (20), Потоку (31), Кореница (66), Красничи (90+4)
В Турции болельщики увидели настоящую голевую феерию и драму. Местный "Сиваспор" имел возможность возглавить группу, но у гостей были свои планы на эту игру. Футболисты "Балкани" вытеснили из себя максимум и одержали дебютную победу в Лиге конференций. Ключевые события в игре произошли в компенсированное время. Сначала на 90+1 минуте Есильюрт сравнял счет. Казалось, что матч завершится вничью 3:3, однако Красничи вырвал победу для гостей. Эта победа позволила команде подняться с последнего места.
Квартет Н
"Пюник" - "Жальгирис" 2:0
Ереван, "Республиканский стадион"
Голы: Жуниньо (43), Отубаньо (60)
Подопечные Эгише Меликяна в домашнем матче рассчитывали набрать три очка против "Жальгириса", который располагался на последнем месте в группе. Игрокам "Пюника" удалось воплотить в жизнь все свои наработки и одержать важную победу. Эта победа помогла армянам подняться на второе место.
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